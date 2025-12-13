Miss Universe 2025: Η Μις Φινλανδία έχασε τον τίτλο της για ρατσιστική ανάρτηση

Η Σάρα Τζαφτσέ κατείχε τον τίτλο της Μις Φινλανδία για τρεις μήνες - Η ρατσιστική φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου

Η Σάρα Τζαφτσέ έχασε, όπως έγινε γνωστό, τον τίτλο της «Μις Φινλανδία», αφού εκπροσώπησε τη χώρα της στον παγκόσμιο διαγωνισμό «Miss Universe 2025», εξαιτίας μιας φωτογραφίας που αναρτήθηκε από φίλο της σε ιδιωτικό γκρουπ σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και χαρακτηρίστηκε «ρατσιστική».

Στη Σάρα Τζαφτσέ είχε απονεμηθεί ο σχετικός τίτλος πριν από περίπου τρεις μήνες, προκειμένου να λάβει μέρος στον διαγωνισμό ομορφιάς. Στη σχετική φωτογραφία, όμως, αποτυπώνεται τα μάτια της προς τα πλάγια με τα δάχτυλα, μια χειρονομία που χαρακτηρίζεται ως «σινοφοβική».

Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε στα φινλανδικά «kiinalaisenkaa syömäs», δηλαδή «τρώγοντας με έναν Κινέζο».

🇫🇮From "Miss Finland" to politicians, this is no longer merely ignorance resulting from deficiencies in the country's education system—it is deep-rooted racism. pic.twitter.com/rFfYri0Z9W — K.L (@kinglinzhuhui) December 13, 2025

Miss Universe 2025: Η ανάρτηση της Μις Φινλανδία

Μετά τις αντιδράσεις που ξέσπασαν από τη δημοσίευση της φωτογραφίας, η Τζαφτσέ προσπάθησε να δικαιολογήσει τις πράξεις της, λέγοντας πως είχε πονοκέφαλο και πίεζε τα μάτια της κατά τη διάρκεια ενός δείπνου και ότι ο φίλος της τη φωτογράφισε και πρόσθεσε τη λεζάντα χωρίς να τη συμβουλευτεί.

Αργότερα ζήτησε δημόσια συγγνώμη μέσω Instagram. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ειδικά από όσους επηρεάστηκαν προσωπικά από αυτήν την κατάσταση. Θα μάθω από αυτήν και θα εξελιχθώ», έγραψε.

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η διοργανώτρια αρχή του διαγωνισμού «Μις Φινλανδία», εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αποκάλυψε τα πειθαρχικά μέτρα που ελήφθησαν εναντίον της Τζαφτσέ. Η ανακοίνωση -η οποία κοινοποιήθηκε στη σελίδα Instagram του διαγωνισμού- ακολούθησε μια σειρά από άλλες επίσημες αναρτήσεις σχετικά με τη φωτογραφία.

«Ο τίτλος της Μις Φινλανδία που κατείχε η Σάρα Τζαφτσέ έχει ανακληθεί από σήμερα. Αυτή η απόφαση δεν αφορά την ανθρώπινη αξία ενός ατόμου, αλλά την ευθύνη. Όταν ένα άτομο φέρει έναν εθνικό και διεθνή εκπροσωπητικό ρόλο, οι πράξεις και η ευθύνη είναι αδιαχώριστες», ανέφερε η δήλωση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα μετά την πτώση της