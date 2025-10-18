Μίσιγκαν: Πώς ένας 3χρονος έσωσε τη ζωή της μητέρας του που υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση

«Είσαι ο ήρωάς μου -ο σούπερ ήρωάς μου», είπε η Γουντς στον γιο της, που έλαβε τιμητικά τον τίτλο του «βοηθού σερίφη»

Η αντίδραση ενός 3χεονου αγοριού από την κομητεία Όκλαντ του Μίσιγκαν όταν η μητέρα του υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση, συγκίνησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο μικρός Κόντι Τζέιμς Γουίλιαμς έλαβε τιμητικά τον τίτλο του «βοηθού σερίφη», όπως μεταδίδει το Guardian, έχοντας βοηθήσει τη μητέρα του, Σαντέλ Γουντς, η οποία όπως είπε αισθάνθηκε, ότι επρόκειτο να έχει κρίση σε μια ακατάλληλη στιγμή.

«Μόλις είχα τελειώσει το μαγείρεμα και ένιωσα λίγο ζαλισμένη», δήλωσε η Γουντς. «Ξάπλωσα στον καναπέ για περίπου 10 λεπτά και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι ένιωσα την επιληψία να έρχεται. Και σκέφτηκα: "Θεέ μου, σε παρακαλώ, μην αφήσεις να συμβεί αυτό". Και μόλις το είπα, ξάπλωσα και έχασα τις αισθήσεις μου».

Οι δυο τους ήταν μόνοι στο σπίτι. «Προσπαθούσε να με σηκώσει, λέγοντας: "Μαμά. Μαμά, είσαι καλά;" Έτσι, άρπαξε το τηλέφωνό μου, μου έβγαλε τα γυαλιά και άνοιξε το κινητό μου».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Κόντι είχε έλθει ξανά σε επαφή με παρόμοια επεισόδια της μητέρας του και γι’ αυτό, ήξερε τι να κάνει σε περίπτωση που συνέβαινε ξανά ενώ ήταν μόνοι. Η Γουντς έχει υποστεί πάνω από 20 τέτοιες κρίσεις τους τελευταίους μήνες, οι οποίες παρουσίαζαν επιδείνωση ημέρα με την ημέρα.

Πώς ο 3χρονος Κόντι βοήθησε τη μητέρα του

Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ο 3χρονος Κόντι πήρε το τηλέφωνο της μητέρας του, το κράτησε μπροστά στο πρόσωπό της ώστε να ξεκλειδώσει μέσω αναγνώρισης προσώπου και κάλεσε έναν γείτονα.

«Βοήθησε τη μαμά, βοήθησε τη μαμά», είπε ο Κόντι στον γείτονα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το WXYZ. Ο γείτονας κάλεσε αμέσως τις πρώτες βοήθειες. «Είναι απίστευτο, με εξέπληξε, αλλά χάρηκα που ήξερε τι να κάνει», δήλωσε ο γείτονας στο WXYZ.

Αργότερα, ο Μπουσάρ κάλεσε τη Γουντς να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου όπου ο Κόντι τιμήθηκε ως βοηθός σερίφη και έλαβε δώρα για τα τέταρτα γενέθλιά του, που θα γιορτάσει τον Νοέμβριο.

«Είσαι ο ήρωάς μου -ο σούπερ ήρωάς μου», είπε η Γουντς στον γιο της, Κόντι, κρατώντας τον στην αγκαλιά της.

«Είμαι πολύ περήφανη για σένα, μου έσωσες τη ζωή. Θα μπορούσα να μην ήμουν εδώ σήμερα», συνέχισε.