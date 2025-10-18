ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Μίσιγκαν: Πώς ένας 3χρονος έσωσε τη ζωή της μητέρας του που υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση

«Είσαι ο ήρωάς μου -ο σούπερ ήρωάς μου», είπε η Γουντς στον γιο της, που έλαβε τιμητικά τον τίτλο του «βοηθού σερίφη»

Μίσιγκαν: Πώς ένας 3χρονος έσωσε τη ζωή της μητέρας του που υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση Facebook Twitter
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Η αντίδραση ενός 3χεονου αγοριού από την κομητεία Όκλαντ του Μίσιγκαν όταν η μητέρα του υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση, συγκίνησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο μικρός Κόντι Τζέιμς Γουίλιαμς έλαβε τιμητικά τον τίτλο του «βοηθού σερίφη», όπως μεταδίδει το Guardian, έχοντας βοηθήσει τη μητέρα του, Σαντέλ Γουντς, η οποία όπως είπε αισθάνθηκε, ότι επρόκειτο να έχει κρίση σε μια ακατάλληλη στιγμή.

«Μόλις είχα τελειώσει το μαγείρεμα και ένιωσα λίγο ζαλισμένη», δήλωσε η Γουντς. «Ξάπλωσα στον καναπέ για περίπου 10 λεπτά και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι ένιωσα την επιληψία να έρχεται. Και σκέφτηκα: "Θεέ μου, σε παρακαλώ, μην αφήσεις να συμβεί αυτό". Και μόλις το είπα, ξάπλωσα και έχασα τις αισθήσεις μου».

Οι δυο τους ήταν μόνοι στο σπίτι. «Προσπαθούσε να με σηκώσει, λέγοντας: "Μαμά. Μαμά, είσαι καλά;" Έτσι, άρπαξε το τηλέφωνό μου, μου έβγαλε τα γυαλιά και άνοιξε το κινητό μου».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Κόντι είχε έλθει ξανά σε επαφή με παρόμοια επεισόδια της μητέρας του και γι’ αυτό, ήξερε τι να κάνει σε περίπτωση που συνέβαινε ξανά ενώ ήταν μόνοι. Η Γουντς έχει υποστεί πάνω από 20 τέτοιες κρίσεις τους τελευταίους μήνες, οι οποίες παρουσίαζαν επιδείνωση ημέρα με την ημέρα.

Πώς ο 3χρονος Κόντι βοήθησε τη μητέρα του

Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ο 3χρονος Κόντι πήρε το τηλέφωνο της μητέρας του, το κράτησε μπροστά στο πρόσωπό της ώστε να ξεκλειδώσει μέσω αναγνώρισης προσώπου και κάλεσε έναν γείτονα.

«Βοήθησε τη μαμά, βοήθησε τη μαμά», είπε ο Κόντι στον γείτονα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το WXYZ. Ο γείτονας κάλεσε αμέσως τις πρώτες βοήθειες. «Είναι απίστευτο, με εξέπληξε, αλλά χάρηκα που ήξερε τι να κάνει», δήλωσε ο γείτονας στο WXYZ.

Αργότερα, ο Μπουσάρ κάλεσε τη Γουντς να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου όπου ο Κόντι τιμήθηκε ως βοηθός σερίφη και έλαβε δώρα για τα τέταρτα γενέθλιά του, που θα γιορτάσει τον Νοέμβριο.

«Είσαι ο ήρωάς μου -ο σούπερ ήρωάς μου», είπε η Γουντς στον γιο της, Κόντι, κρατώντας τον στην αγκαλιά της.

«Είμαι πολύ περήφανη για σένα, μου έσωσες τη ζωή. Θα μπορούσα να μην ήμουν εδώ σήμερα», συνέχισε.

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας — Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Διεθνή / Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας - Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι

Η συνάντηση, αν και δεν έφερε τις μεγάλες εξαγγελίες που ήλπιζε το Κίεβο, έδειξε ότι οι δύο ηγέτες επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Διεθνή / Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Η Ευρώπη επαναχαράσσει τον ενεργειακό της χάρτη: ποια κράτη εξάγουν και ποια εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια, πώς επηρεάζει η πράσινη μετάβαση και γιατί η Γαλλία έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο
LIFO NEWSROOM
Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Διεθνή / Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Μια φοιτητική διαμαρτυρία για την έλλειψη νερού στο Πανεπιστήμιο της Ανταναναρίβο εξελίχθηκε σε μαζική εξέγερση που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ραζοελίνα
LIFO NEWSROOM
Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Διεθνή / Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Οι χάρτες περιλαμβάνουν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο»
LIFO NEWSROOM
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Διεθνή / Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Στη Σύνοδο Υγείας του Βερολίνου αναδείχθηκε η υπερφόρτιση των γιατρών και η ανάγκη χρήσης AI για μείωση της γραφειοκρατίας - Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή εφαρμογή και τα ποιοτικά δεδομένα είναι κλειδί για επιτυχία
LIFO NEWSROOM
«Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σείρα με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

Διεθνή / «Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σειρά με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

«Yπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αμερικανικός στρατός επανέρχεται στην πολεμική του ηθική», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου
LIFO NEWSROOM
Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Διεθνή / Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Το παιδί φέρεται να έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στην αυλή του σχολείου, όταν είδε ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να πλησιάζουν και άρχισε να τρέχει προς το χωριό Αλ-Ρίχια
LIFO NEWSROOM
Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και οι υποθέσεις καρκίνου

Διεθνή / Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και οι υποθέσεις καρκίνου

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο διεκδικούν τη Johnson & Johnson, υποστηρίζοντας ότι τα μωρομάντηλα με ταλκ περιείχαν αμίαντο, προκαλώντας καρκίνο και μεσοθηλίωμα
LIFO NEWSROOM
 
 