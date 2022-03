Μήνυμα του Ουκρανού ΥΠΕΞ «για όσους φοβούνται μήπως παρασυρθούν στον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο»

Πολεμάμε καλά, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια για να αποτρέψουμε έναν μεγαλύτερο πόλεμο, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Ντμίτρo Κουλέμπα, απευθυνόμενους σε όσους φοβούνται έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα καλέσει τις δυτικές χώρες να τους παράσχουν περισσότερη βοήθεια στον πόλεμο κατά της Ρωσίας και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ντμίτρο Κουλέμπα επανέλαβε την έκκληση με νέα ανάρτησή του.

«Για όσους στο εξωτερικό φοβούνται μήπως «παρασυρθούν στον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο». Η Ουκρανία αντεπιτίθεται με επιτυχία. Χρειάζεται να μας βοηθήσετε να πολεμήσουμε. Δώστε μας όλα τα απαραίτητα όπλα.

»Εφαρμόστε περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία και απομονώστε την πλήρως. Βοηθήστε την Ουκρανία να αναγκάσει τον Πούτιν σε αποτυχία και θα αποτρέψετε έναν μεγαλύτερο πόλεμο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις φοβούνται ωστόσο, ότι η μεγαλύτερη ανάμειξη θα μπορούσε να κλιμακώσει την κατάσταση.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war.