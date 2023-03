Μια ζέβρα στους δρόμους της Σεούλ- Το έσκασε, έκανε βόλτα 3 ώρες

Μία ζέβρα απόλαυσε για τρεις ώρες την ελευθερία της, κάνοντας βόλτα στους πολυσύχναστους δρόμους της Σεούλ, αφού το έσκασε από ζωολογικό κήπο.

Ο Sero, όπως ονομάζεται η ζέβρα, εξετάστηκε από κτηνιάτρους και η κατάστασή του είναι σταθερή, ανέφερε η Τσόι Γε-ρα εκ μέρους του ζωολογικού κήπου, όπου επέστρεψε το ζώο αφού το έπιασαν.

Ο ζωολογικός κήπος διεξάγει τώρα έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς κατάφερε να αποδράσει η ζέβρα, που γεννήθηκε εκεί το 2021. Η Τσόι Γε-ρα δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το ζώο κατέστρεψε τμήμα του ξύλινου φράχτη προτού δραπετεύσει.

Videos and pictures emerging of a zebra on the loose in the streets of Seoul today pic.twitter.com/UntZ4uRbvu