Μια διαστημική «βολίδα» πάνω από τη Σκωτία ίσως ήταν απομεινάρια δορυφόρου του Έλον Μασκ

Μια διαστημική «βολίδα» που έγινε ορατή πάνω από τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία είναι πιθανό να επρόκειτο για διαστημικά σκουπίδια από το δορυφορικό πρόγραμμα Starlink του Έλον Μασκ, σύμφωνα με αστρονόμους.

Το UK Meteor Network ανέφερε ότι η βολίδα ήταν ορατή για 20 δευτερόλεπτα λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης. Υπήρξαν περίπου 800 αναφορές ανθρώπων που είδαν τη βολίδα από τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται το αντικείμενο στον νυχτερινό ουρανό να διαλύεται κινούμενο βορειοδυτικά.

Can’t believe I seen this and managed to catch it on camera!! Going over Paisley at 10pm☄️ #glasgow #paisley #meteor #comet #fireball @UKMeteorNetwork @Daily_Record pic.twitter.com/mH9o2062nI