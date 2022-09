Μια απίθανή πτήση: Επιβάτες έμαθαν να παίζουν γιουκαλίλι καθώς ταξίδευαν στη Χαβάη

Μια ιδιαίτερη τροπή πήρε πτήση από το Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια με προορισμό τη Χαβάη.

Μπορεί οι ταξιδιώτες να περίμεναν μια τυπική πτήση με ύπνο, σνακ και συζητήσεις, ωστόσο, τα μέλη του αεροσκάφους είχαν μια διαφορετική ιδέα. Οι επιβάτες βρήκαν στις θέσεις του ένα γιουκαλίλι και είδαν δασκάλους μουσικής, έτοιμους να τους μάθει κάτι καινούργιο.

Κάθε επιβάτης έλαβε ως δώρο ένα γιουκαλίλι Mitchell MU40 Soprano και μια θήκη μεταφοράς με ένα κλασικό χαβανέζικο σχέδιο.

Οι εκπαιδευτές του Guitar Center, Alexandra Windsor, Ryan Miyashiro και Ryan Imata, έμαθαν στους επιβάτες πώς να παίζουν το Hello, Aloha. How Are You; από την αρχή μέχρι το τέλος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο στόχος πίσω από το μάθημα μουσικής ήταν να προωθήση ένα αίσθημα θετικότητας και διασκέδασης στους επιβάτες της Southwest