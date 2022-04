Μια αλεπού αναστάτωσε το Καπιτώλιο - «Συνελήφθη» μετά από έξι επιθέσεις σε πολιτικούς και δημοσιογράφους

Για λίγες ώρες χθες, Τρίτη, η προσοχή των ανθρώπων του αμερικανικού Καπιτωλίου στράφηκαν από τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας -την οικονομική βοήθεια για τον κορωνοϊό, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πρώτη μαύρη γυναίκα υποψήφια για το Ανώτατο Δικαστήριο- σε κάτι φαινομενικά επουσιώδες, αλλά επιτακτικό: Μιαν αλεπού!

Το ερώτημα της δημοσιογράφου στον γερουσιαστή Τσακ Σούμερ καθώς εκείνος αποχωρούσε από συνέντευξη Τύπου, προέβαλε επιτακτικό: «Είδατε την αλεπού του Καπιτωλίου;»

Περίπου την ίδια ώρα, έκαναν την εμφάνισή τους ένστολοι από την υπηρεσία ελέγχου ζώων που «οπλισμένοι» με ένα κοντάρι, δίχτυ και ένα κλουβάκι, άρχισαν να αναζητούν το άγριο ζώο που είχε θεαθεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου, η αλεπού δεν περιφερόταν απλώς στην περιοχή, αλλά προφανώς αποπροσανατολισμένη και σε κατάσταση σοκ εκτός τού φυσικού της περιβάλλοντος, ήταν επιθετική, έχοντας δαγκώσει τουλάχιστον έξι ανθρώπους - βουλευτές, υπαλλήλους και δημοσιογράφους.

Μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η αστυνομία του Καπιτωλίου είχε αιχμαλωτίσει μία αλεπού, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες της «συλληφθείσας».

«Δεν είναι σαφές αν υπήρξε μόνο μία επιθετική αλεπού» έγραφε η ανακοίνωση της Αστυνομίας που διευκρίνισε πως ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλες αλεπούδες στο σημείο.



