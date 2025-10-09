ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Περού: 140.000 εκτάρια Αμαζονίου καταστρέφονται από παράνομη εξόρυξη χρυσού

Από το 1984, περίπου 540 τετραγωνικά μίλια γης έχουν εκκαθαριστεί για εξόρυξη, ενώ η καταστροφή επεκτείνεται πλέον και σε βορειότερες περιοχές πέραν της παραδοσιακής ζώνης Madre de Dios

φωτ.: Unsplash
Η περιβαλλοντική κρίση στον Περουβιανό Αμαζόνιο παίρνει δραματικές διαστάσεις, καθώς μια παράνομη χρυσή κούρσα έχει καταστρέψει 140.000 εκτάρια τροπικού δάσους. Η κατάσταση επιδεινώνεται με την είσοδο ξένων, ένοπλων ομάδων στην περιοχή, που εκμεταλλεύονται τις υψηλές διεθνείς τιμές του χρυσού.

Από το 1984, περίπου 540 τετραγωνικά μίλια γης έχουν εκκαθαριστεί για εξόρυξη, ενώ η καταστροφή επεκτείνεται πλέον και σε βορειότερες περιοχές πέραν της παραδοσιακής ζώνης Madre de Dios. Οι βυθοκόροι, μηχανές που ανακατεύουν τον πυθμένα των ποταμών για εξαγωγή χρυσού, αφήνουν πίσω τους τοξικό υδράργυρο, ο οποίος μολύνει τα νερά και επηρεάζει σοβαρά τις τοπικές κοινότητες.

Περού - Αμαζόνιος: Η περιβαλλοντική και κοινωνική κρίση

Οι υπερυψηλής ανάλυσης αεροφωτογραφίες έδειξαν ότι οι πυκνές ζούγκλες μετατρέπονται σε άγονες εκτάσεις με στάσιμα πράσινα νερά. Τα υπολείμματα υδραργύρου συσσωρεύονται στα ψάρια και επηρεάζουν τους ανθρώπους που τα καταναλώνουν, προκαλώντας νευρολογικά και αναπτυξιακά προβλήματα.

Στην περιοχή Loreto, 225 ποταμοί και ρέματα έχουν μολυνθεί, ενώ εντοπίστηκαν 989 βυθοκόροι από το 2017. Οι τοπικές κοινότητες αντιστέκονται στην πρόοδο των εξορυκτών, με ένοπλες συγκρούσεις να έχουν ήδη σημειωθεί στον ποταμό Tigre. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι το κράτος δεν παρέμβηκε, αφήνοντας τους πολίτες μόνο τους να υπερασπιστούν τα δάση και τα νερά τους.

Οι περιοχές εξόρυξης δεν περιορίζονται πλέον στη νότια Madre de Dios: νέες εστίες εμφανίζονται σε Loreto, Amazonas, Huánuco, Pasco και Ucayali. Όπως σημειώνει ο Ματ Φάινερ από το MAAP, μόλις εγκαθιδρυθεί η εξόρυξη, η επέκταση μπορεί να είναι ταχύτατη.

Η εκτίναξη της τιμής του χρυσού πάνω από 4.000 δολάρια ανά ουγκιά προσελκύει ξένες ένοπλες ομάδες στα απομακρυσμένα δάση του Περού. Διεθνή εγκληματικά δίκτυα, όπως οι Comandos de la Frontera από την Κολομβία και οι Comando Vermelho από τη Βραζιλία, δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στην περιοχή, ενώ η κυβέρνηση του Περού αντιμετωπίζει δυσκολίες στον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων.

Η πολιτική συμμαχία Andean Group προειδοποίησε το Περού για την ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης εξόρυξης, αλλιώς κινδυνεύει με οικονομικές κυρώσεις. Παρά τα μέτρα, η οικονομική απόδοση του χρυσού παραμένει δελεαστική, καθιστώντας την καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων δύσκολη.

Η παράνομη εξόρυξη χρυσού αποτελεί μια σύνθετη κρίση που συνδυάζει περιβαλλοντική καταστροφή, υγειονομικούς κινδύνους και ένοπλη σύγκρουση, ενώ η παγκόσμια ζήτηση και οι υψηλές τιμές του χρυσού εντείνουν την πίεση στις τοπικές κοινότητες και το τροπικό οικοσύστημα.

Με πληροφορίες από Guardian

