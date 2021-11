Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι η νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού, που εξαπλώνεται στην περιοχή της νότιας Αφρικής θεωρείται η πιο σημαντική που έχει εντοπιστεί έως στιγμής, ενώ η Κομισιόν προτείνει να διακοπούν οι πτήσεις από την εν λόγω περιοχή.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε με ανάρτηση στο Twitter πως η Κομισιόν θα προτείνει να σταματήσουν τα αεροπορικά ταξίδια από την περιοχή της νότιας Αφρικής.

«Η Κομισιόν θα προτείνει, σε στενή συνεργασία με τις χώρες- μέλη, να ενεργοποιηθεί το “φρένο έκτακτης ανάγκης” για να σταματήσουν τα αεροπορικά ταξίδια από την περιοχή της νότιας Αφρικής, εξαιτίας της μετάλλαξης Β.1.1.529», έγραψε στην ανάρτησή της η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.