Μελόνι: «Θα καταθέσουμε ψήφισμα για την αναγνώριση της Παλαιστίνης υπό δυο όρους»

«Πρέπει να καταλάβουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες» είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

LifO Newsroom
Η Τζόρτζια Μελόνι / Φωτ. αρχείου: EPA
Η Τζόρτζια Μελόνι ανέφερε τη θέση της ιταλικής κυβέρνησης αναφορικά με το ζήτημα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.

Όπως επισήμανε, αυτό θα συμβεί υπό δύο όρους.

«Η πλειοψηφία μας πρόκειται να καταθέσει ψήφισμα στο κοινοβούλιο, το οποίο θα λέει ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης πρέπει να υπόκειται σε δυο όρους: την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς και, φυσικά, τον αποκλεισμό της από κάθε δυνατότητα διακυβέρνησης στο εσωτερικό της Παλαιστίνης», δήλωσε συγκεκριμένα, με αφορμή τη συμμετοχή της τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Πρέπει να καταλάβουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εγώ δεν είμαι αντίθετη στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, αλλά πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες», πρόσθεσε η Μελόνι η οποία ευχήθηκε «η πρωτοβουλία αυτή να βρει σύμφωνη και την ιταλική αντιπολίτευση».

Αναφερόμενη πάντα στο ίδιο θέμα, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε: «Συνεχίζω να πιστεύω ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης, χωρίς να υπάρχει ένα κυρίαρχο κράτος, δεν λύνει το πρόβλημα και δεν παράγει απτά, ουσιαστικά αποτελέσματα για τους Παλαιστίνιους. Υποστηρίζεται ότι η αναγνώριση μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο πολιτικής πίεσης, καταλαβαίνω. Πρέπει, όμως, να καταλάβουμε και σε ποιόν πρέπει να ασκηθεί η πίεση. Εγώ θεωρώ ότι, κυρίως, θα πρέπει να ασκηθεί στη Χαμάς, διότι η Χαμάς ξεκίνησε τον πόλεμο και είναι εκείνη η οποία εμποδίζει τη λήξη του, αρνούμενη να παραδώσει τους ομήρους».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ
 

