Μελόνι για τη συνάντηση με τον Ρούμπιο: «Ήταν μία συνομιλία εποικοδομητική αλλά και ειλικρινής»

Η Τζόρτζια Μελόνι σχολίασε σε δηλώσεις της, τη συνάντηση που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και η πρωθυπουργός της Ιταλίας συναντήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ιταλία.

«Η συνάντησή μας ήταν εποικοδομητική. Ήταν μια συνάντηση μεταξύ συμμάχων, με αναφορά τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στα μεγάλα διεθνή θέματα. Εννοώ τη Μέση Ανατολή, την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε αρχικά η Μελόνι.

«Μιλήσαμε, επίσης, για θέματα τα οποία διαχρονικά είναι σημαντικά για την Ιταλία: για τη Λιβύη, τον Λίβανο και φυσικά αναφερθήκαμε στην Ουκρανία, όπως και στην Κίνα, την οποία θα επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος», πρόσθεσε.

Τέλος, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε:

«Ήταν μια συνομιλία σίγουρα αποδοτική, εποικοδομητική αλλά και ειλικρινής μεταξύ των κρατών μας. Και οι δύο ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η διατλαντική σχέση, αλλά και πόσο σημαντικό είναι για τον καθένα από εμάς να υπερασπιστεί τα εθνικά του συμφέροντα. Η Ιταλία υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα έτσι ακριβώς όπως κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι καλό να συμφωνούμε πάνω σε αυτό».

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων