Μελβούρνη: Αερόστατο με 12 επιβαίνοντες έκανε ανώμαλη προσγείωση σε στέγες σπιτιών

Ανώμαλη προσγείωση πάνω σε στέγες γειτονιάς της Μελβούρνης έκανε ένα αερόστατο, στην παρθενική του πτήση, που μετέφερε 12 ανθρώπους.

Οι αρχές δέχτηκαν επείγουσα κλήση από κατοικία στο Έλγουντ το πρωί της Τετάρτης. Φτάνοντας επί τόπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα αερόστατο πεσμένο σε δυο στέγες, ενώ το καλάθι με τους επιβάτες προσέκρουσε σε ένα κτήριο προτού καταλήξει στην αυλή του σπιτιού.

Ειδικοί τεχνικοί της Πυροσβεστικής κλήθηκαν για να απομακρύνουν το ξεφούσκωτο αερόστατο, ο χειριστής του οποίου κατέγραψε τη στιγμή της πτώσης του.

This is what it was like for those on board the hot air balloon that made a crash landing in Elwood this morning. The basket hits a building before crashing into the trees. (Language warning) @9NewsMelb pic.twitter.com/X4xDCQCJCw