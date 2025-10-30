ΔΙΕΘΝΗ
Μελβούρνη: 17χρονος πέθανε από χτύπημα με μπαλάκι του κρίκετ

O έφηβος φορούσε κράνος, ωστόσο δεν είχε προστατευτικό για τον λαιμό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Ben Austin
0

Κατά τη διάρκεια προπόνησης κρίκετ στη Μελβούρνη, ένας 17χρονος μαθητής, ο Ben Austin, δέχθηκε χτύπημα στον λαιμό από μπαλάκι και πέθανε λίγες ώρες αργότερα, σκορπίζοντας θλίψη στην αθλητική κοινότητα της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στις εγκαταστάσεις του Ferntree Gully, όταν το μπαλάκι εκτοξεύτηκε από χειροκίνητη συσκευή που χρησιμοποιείται στις προπονήσεις. Ο Ben φορούσε κράνος, ωστόσο δεν είχε προστατευτικό για τον λαιμό.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Την Πέμπτη, ύστερα από δύο ημέρες σε μηχανική υποστήριξη, ο 17χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο πατέρας του, Jace Austin, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν κοντά στην οικογένεια και περιέγραψε τον γιο του ως «ένα φωτεινό παιδί που έκανε αυτό που αγαπούσε περισσότερο». «Ο Ben λάτρευε το κρίκετ και τους φίλους του. Το μόνο που μας παρηγορεί είναι ότι έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε», είπε σε δήλωσή του.

Η οικογένεια εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή της στον νεαρό συμπαίκτη που βρισκόταν δίπλα του τη στιγμή του ατυχήματος. «Δύο παιδιά κουβαλούν το βάρος αυτής της τραγωδίας», ανέφερε ο πατέρας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cricket Victoria, Nick Cummins, μίλησε για έναν «αγαπητό αρχηγό και ταλαντούχο παίκτη», επισημαίνοντας ότι το περιστατικό θύμισε την τραγωδία του επαγγελματία Phillip Hughes, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του με παρόμοιο τρόπο το 2014. «Είναι σπαρακτικό να βλέπεις μια τόσο νέα ζωή να κόβεται απότομα την ώρα που κάνει αυτό που αγαπά», σημείωσε.

Ο Ferntree Gully Cricket Club, όπου αγωνιζόταν ο Ben, κάλεσε τα μέλη του να αφήσουν τα μπαστούνια τους έξω από τα σπίτια τους «για τον Benny» — μια συμβολική κίνηση που είχε καθιερωθεί και μετά τον θάνατο του Hughes.

Ο Waverley Park Hawks Junior Football Club, στον οποίο είχε αγωνιστεί για περισσότερους από 100 αγώνες, τον αποχαιρέτησε ως «ευγενικό, σεβαστικό και εξαιρετικό αθλητή». «Χάσαμε έναν σπουδαίο νέο άνθρωπο. Η απώλειά του θα μας συντροφεύει για χρόνια», ανέφερε η ανακοίνωση του συλλόγου.

Οι αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ θα διερευνήσουν τις συνθήκες της προπόνησης και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.

Με πληροφορίες από BBC

