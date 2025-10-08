Πώς η Κέρκυρα έγινε το σκηνικό μιας απρόσμενης ιστορίας για το κρίκετ

Στην καρδιά της Σπιανάδας, της μεγαλύτερης πλατείας στην πόλη της Κέρκυρας όπου συνήθως αντηχούν οι ήχοι από τα καφέ και τους περιπατητές, ένα διαφορετικό θέαμα τράβηξε πρόσφατα τα βλέμματα κατοίκων και τουριστών: ένας αγώνας κρίκετ.

Το περιστατικό, που περιγράφεται σε εκτενές ρεπορτάζ του Guardian, εξελίχθηκε ανάμεσα στην τοπική ομάδα Anagennisi Cricket Club και τους επισκέπτες από την Αγγλία, Octopus Cricket Club, θυμίζοντας τη μακρόχρονη παρουσία του βρετανικού αθλήματος στο νησί.

Το κρίκετ, ένα ομαδικό παιχνίδι με ρόπαλο και μπάλα που θεωρείται εθνικό σπορ στη Βρετανία, έχει ρίζες στην Κέρκυρα ήδη από τον 19ο αιώνα, όταν Βρετανοί αξιωματικοί το σύστησαν στους ντόπιους κατά την περίοδο της αγγλικής διοίκησης του νησιού. Σήμερα, η Κέρκυρα φιλοξενεί την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ και οκτώ από τα έντεκα ενεργά σωματεία της χώρας, παραμένοντας το επίκεντρο του αθλήματος στην Ελλάδα.

Ένα παιδί από τη Νέα Υόρκη ανακαλύπτει το κρίκετ στην Κέρκυρα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, ο μικρός Τζέικ, 10 ετών, βρισκόταν για διακοπές με τη μητέρα του στην Κέρκυρα, όταν τυχαία εντόπισε τον αγώνα στο ιστορικό κέντρο του νησιού. Χωρίς να γνωρίζει σχεδόν τίποτα για το κρίκετ, άρχισε να ρωτά τους παίκτες για τους κανόνες του παιχνιδιού, από το σκορ και τις ρίψεις της μπάλας, μέχρι τον ρόλο των «batters».

Ο Τζέικ εξήγησε ότι ο πατέρας του, Άγγλος στην καταγωγή, ήταν φανατικός φίλος του κρίκετ πριν χάσει τη ζωή του σε τροχαίο πριν από τρία χρόνια. Από τότε, ο μικρός παρακολουθούσε αποσπάσματα αγώνων στο διαδίκτυο, προσπαθώντας να καταλάβει το άθλημα που αγαπούσε ο πατέρας του.

Το κρίκετ και η Κέρκυρα: μια ιστορία 200 ετών

Το κρίκετ εμφανίστηκε στην Κέρκυρα το 1823, όταν Άγγλοι αξιωματικοί του ναυτικού και στρατιώτες της βρετανικής φρουράς έπαιξαν τον πρώτο αγώνα στην πλατεία Σπιανάδα. Μετά τη λήξη της βρετανικής προστασίας, το άθλημα δεν εξαφανίστηκε, αλλά συνέχισε να παίζεται οργανωμένα από τοπικούς συλλόγους, ιδιαίτερα στην πόλη της Κέρκυρας.

Μία από τις πιο γνωστές στιγμές του αθλήματος στο νησί ήταν ο αγώνας του 1978 ανάμεσα σε κερκυραϊκή ομάδα και τους διάσημους Lord’s Taverners, στους οποίους συμμετείχαν προσωπικότητες όπως ο John Cleese και ο Ken Barrington. Το γεγονός εκείνο αναζωογόνησε το ενδιαφέρον για το κρίκετ και ενίσχυσε τον ρόλο της Κέρκυρας ως κέντρου του αθλήματος στην Ελλάδα.

Μετά τη λήξη του φιλικού αγώνα, οι παίκτες της βρετανικής ομάδας Octopus Cricket Club χαιρέτησαν τον μικρό Τζέικ, ο οποίος παρέμενε ενθουσιασμένος, παρατηρώντας κάθε λεπτομέρεια του παιχνιδιού. Ο τερματοφύλακας της ομάδας, βλέποντας τον ενθουσιασμό του, του χάρισε ένα ζευγάρι παλιά γάντια – υπογεγραμμένα, μάλιστα, ως αναμνηστικό.

Όπως περιγράφει η Guardian, λίγη ώρα αργότερα ο Τζέικ περπατούσε ακόμη με τα γάντια φορεμένα, δείχνοντάς τα με υπερηφάνεια σε συγγενείς του μέσω βιντεοκλήσης.

«Κρίκετ στην Κέρκυρα. Ποιος να το περίμενε;» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Guardian, κλείνοντας με την εικόνα του μικρού να φεύγει από τη Σπιανάδα κρατώντας τα γάντια του σαν τρόπαιο μιας μέρας που δύσκολα θα ξεχάσει.

