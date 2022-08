Μέγκαν Μαρκλ: Οι λιτές ευχές από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας για τα γενέθλιά της

Γενέθλια είχε σήμερα η Μέγκαν Μαρκλ και ως είθισται μέλη της βασιλικής οικογένειας απέστειλαν τις ευχές τους.

Μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Twitter, Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ ευχήθηκαν στην Μέγκαν Μαρκλ να χαρούμενα γενέθλια.

«Ευχόμαστε χαρούμενα γενέθλια στη Δούκισσα του Σάσεξ», έγραψαν στο λιτό μήνυμά τους.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1