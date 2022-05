Μεγάλη φωτιά στην Καλιφόρνια: Δραματικές εικόνες με πολυτελείς βίλες να γίνονται στάχτη

Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Καλιφόρνια, με τουλάχιστον 20 σπίτια να έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε την Τετάρτη σε δασική έκταση στην κομητεία Όραντ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε μονάδα διαχείρισης υδάτων μεταξύ της Laguna Niguel και της Laguna Beach της Καλιφόρνια, όπου είχε εκδηλωθεί μεγάλη φωτιά και τον περασμένο Φεβρουάριο, και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Οι Αρχές διέταξαν να εκκενωθούν οι περιοχές Coronado Pointe Drive, Vista Court και Via Las Rosa στην περιοχή του Pacific Island, ενώ απομακρύνθηκαν εθελοντικά οι κάτοικοι του Laguna Beach.



Η Jennifer McCoy, κάτοικος της Laguna Beach είπε στο CNN ότι παρατήρησε για πρώτη φορά καπνό να έρχεται από τη Laguna Niguel, περίπου 8 μίλια μακριά, γύρω στις 4:15 μ.μ. Λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, τα σύννεφα καπνού είχαν γίνει ακόμη μεγαλύτερα, σύμφωνα με την ίδια.

Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες μεταξύ πολιτών ή των πυροσβεστικών δυνάμεων.

#UPDATE: The #CoastalFire is spreading through the Coronado Pointe neighborhood in Orange County. https://t.co/6ozpwfrdet pic.twitter.com/utpVQ5P8AJ