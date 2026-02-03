Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Ιράν

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (3/2) σε εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, στο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Οι ίδιες πληροφορίες διευκρινίζουν πως ομάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται στο σημείο και συμβάλλουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, φαίνονται πυκνοί καπνοί στον ορίζοντα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για τυχόν εγκλωβισμένους ή θύματα.

Huge fire engulfs Jannat Shopping Center in Tehran. pic.twitter.com/YOtgoG52PK — Tehran Times (@TehranTimes79) February 3, 2026

Μέσα ενημέρωσης του Ιράν με γνώση της κατάστασης προσθέτουν πως το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε σε μια τοπική αγορά κοντά στον αυτοκινητόδρομο Niyayesh στην περιοχή Jannatabad, μια κατοικημένη περιοχή στα δυτικά της Τεχεράνης.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι η φωτιά έπληξε μια αποθήκη 2.000 τετραγωνικών μέτρων που στεγάζει πολλούς πάγκους και επιχειρήσεις, την ώρα που η κατάσβεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Άξιο αναφοράς είναι ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

A large fire broke out on Tuesday at a local market in western Tehran, sending thick smoke visible from across the Iranian capital, the Tehran fire department said.



The blaze started at a neighborhood market near the Niyayesh highway in the Jannatabad area, a residential… pic.twitter.com/UjIEq2SFH1 — Iran International English (@IranIntl_En) February 3, 2026

Με πληροφορίες από Reuters, Tehran Times