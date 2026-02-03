ΔΙΕΘΝΗ
Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Ιράν

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην Τεχεράνη

The LiFO team
Φωτ: X
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (3/2) σε εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, στο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Οι ίδιες πληροφορίες διευκρινίζουν πως ομάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται στο σημείο και συμβάλλουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, φαίνονται πυκνοί καπνοί στον ορίζοντα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για τυχόν εγκλωβισμένους ή θύματα.

Μέσα ενημέρωσης του Ιράν με γνώση της κατάστασης προσθέτουν πως το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε σε μια τοπική αγορά κοντά στον αυτοκινητόδρομο Niyayesh στην περιοχή Jannatabad, μια κατοικημένη περιοχή στα δυτικά της Τεχεράνης.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι η φωτιά έπληξε μια αποθήκη 2.000 τετραγωνικών μέτρων που στεγάζει πολλούς πάγκους και επιχειρήσεις, την ώρα που η κατάσβεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Άξιο αναφοράς είναι ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από Reuters, Tehran Times

