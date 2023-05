Με αυτό το video game θα καταλάβετε πώς είναι να μεγαλώνεις ένα τρανς παιδί

Μπορεί η αντιμετώπιση της τρανσφοβίας στην πολιτεία του Τέξας να μην είναι παιχνίδι, αλλά εδώ κι έναν χρόνο υπάρχει ένα video game που μπορεί να βάλει τους επικριτές των τρανς ατόμων στη θέση τους.

Το Portrait of a Texas Family είναι ένα video game που δημιουργήθηκε από το ανεξάρτητο στούντιο Lookout Drive Games σε συνεργασία με τρανς, non-binary και gender-nonconforming άτομα.

Οι παίκτες του video game καλούνται να αναλάβουν το ρόλο του γονέα της Σοφίας, ενός 14χρονου τρανς κοριτσιού, προσπαθώντας παράλληλα να συγκεντρώσουν στοιχεία που αποδεικνύουν την αγάπη και την υποστήριξή τους προς την έφηβη για να μπουν στον «ασφαλή φάκελο».

Ο όρος «ασφαλής φάκελος» δεν ήταν καθόλου τυχαίος για την δημιουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Ο Ρόμπερτ Πίγκοτ, ο σκηνοθέτης του παιχνιδιού (σ.σ. είναι παιχνίδι μυθοπλασίας), δηλώνει ότι εμπνεύστηκαν το παιχνίδι από ένα tweet της ακτιβίστριας, Άμπερ Μπριγκλ, σχετικά με τη σημασία των «ασφαλών φακέλων». Τον Φεβρουάριο του 2022, ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, έδωσε εντολή σε κρατικούς αξιωματούχους να ερευνήσουν τους γονείς τρανς παιδιών για «παιδική κακοποίηση», υποστηρίζοντας ότι η παροχή φροντίδας που σχετίζεται με τη μετάβαση μπορεί να εμπίπτει στον νομικό ορισμό της κακοποίησης. Τα στοιχεία υπέρ των γονιών, έμπαιναν στον «ασφαλή φάκελο».

«Μια χρονιά ο γιος μου, μου ζωγράφισε την πιο καταπληκτική κάρτα για τη γιορτή της μητέρας», έγραψε τότε η Μπριγκλ και συνέχισε: «Το 1ο πράγμα που σκέφτηκα ήταν "αυτό είναι το πιο γλυκό πράγμα που μου έχει φτιάξει ποτέ." Το 2ο (σπαρακτικό) πράγμα που σκέφτηκα είναι "αυτό πάει στον ασφαλή φάκελο"».

to parents of trans kids across the country, if i can recommend one thing to work on today (besides hugging your babies harder than ever) it's to start building a "safe folder"