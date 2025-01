Με 25 μωρά πάντα η Κίνα γιόρτασε το σεληνιακό νέο έτος

Η Κίνα γιόρτασε το σεληνιακό νέο έτος με την πρώτη εμφάνιση 25 μωρών πάντα.

Δύο κινεζικά ερευνητικά κέντρα για τα πάντα, συνεργάστηκαν προκειμένου να παρουσιάσουν την Πέμπτη, τα 25 νεογέννητα για να προωθήσουν έργα όπως η προστασία, οι διεθνείς ανταλλαγές και η επιστημονική έρευνα.

Βίντεο από την εκδήλωση αναρτήθηκαν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και δείχνουν τη μεταφορά δύο ομάδων πάντα, τα οποία γεννήθηκαν το 2024 από τις συγκεκριμένες βάσεις αναπαραγωγής των κέντρων, το Κέντρο Διατήρησης και Έρευνας για τα Γιγάντια Πάντα της Κίνας (CCRCGP) και την Ερευνητική Βάση Αναπαραγωγής Γιγάντιων Πάντα της Τσενγκντού στην επαρχία Σιτσουάν.

🐼 25 adorable giant #panda cubs stole the spotlight on Thursday, making their first-ever public appearance! 🥹



Two research centres joined forces to present these fluffy little #animals to the world via video link, spreading #LunarNewYear blessings to people around the world 🏮 pic.twitter.com/7L62zCzdLR