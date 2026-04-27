Με 110 κιλά κάνναβης στις βαλίτσες τους συνελήφθησαν 22 βουδιστές μοναχοί στη Σρι Λάνκα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στη Σρι Λάνκα, όπου οι βουδιστές μοναχοί κατέχουν σημαντική κοινωνική και θρησκευτική θέση

Φωτογραφία από τις διακοπές των μοναχών στη Ταϊλάνδη, που βρέθηκε στο τηλέφωνο ενός εκ των συλληφθέντων / Φωτ.: BBC
0

Είκοσι δύο βουδιστές μοναχοί συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Colombo στη Σρι Λάνκα, όταν τελωνειακοί υπάλληλοι εντόπισαν συνολικά 110 κιλά κάνναβης κρυμμένα στις αποσκευές τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, κάθε μοναχός μετέφερε περίπου πέντε κιλά Kush, μία ιδιαίτερα ισχυρή μορφή κάνναβης, τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα στις βαλίτσες.

Οι συλλήψεις έγιναν το Σάββατο, λίγο μετά την άφιξη της ομάδας στην πρωτεύουσα Κολόμπο.

Οι μοναχοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν σπουδαστές, επέστρεφαν από την Ταϊλάνδη, όπου είχαν ταξιδέψει για τετραήμερες διακοπές με όλα τα έξοδα πληρωμένα από άγνωστο χορηγό.

Ένας 23ος μοναχός, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει το ταξίδι αλλά δεν συμμετείχε σε αυτό, συνελήφθη αργότερα σε προάστιο της Κολόμπο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο συγκεκριμένος μοναχός είχε πει στους υπόλοιπους πως «τα δέματα είναι δωρεά» και ότι όχημα θα παραλάμβανε τα πακέτα μετά την άφιξή τους.

Το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Σρι Λάνκα ανέφερε ότι στα κινητά τηλέφωνα ορισμένων από τους μοναχούς εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη.

Στο υλικό εμφανίζονται να απολαμβάνουν τις διακοπές τους φορώντας καθημερινά ρούχα, στοιχείο που τράβηξε το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Οι 22 μοναχοί οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου την Κυριακή και προφυλακίστηκαν για επτά ημέρες, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκριση.

Η αστυνομία ανέφερε στο BBC Sinhala ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αρκετοί από αυτούς να μην γνώριζαν τι ακριβώς μετέφεραν στις αποσκευές τους. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν ανάμεσα σε σχολικά είδη και γλυκίσματα, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, δείχνει προσπάθεια απόκρυψης του φορτίου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, είναι η πρώτη φορά που ομάδα βουδιστών μοναχών συλλαμβάνεται με υποψίες διακίνησης ναρκωτικών μέσω του αεροδρομίου της χώρας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στη Σρι Λάνκα, όπου οι βουδιστές μοναχοί κατέχουν σημαντική κοινωνική και θρησκευτική θέση.

Με πληροφορίες από BBC

 
0

