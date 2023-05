Μαζικές επιθέσεις από φάλαινες όρκες σε μικρά σκάφη στην Ισπανία- και διδάσκουν επίσης άλλες

Πολλαπλές αναφορές κάνουν λόγο για φάλαινες όρκες που συνεργάζονται μεταξύ τους για να επιτεθούν σε μικρά σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Ειδικοί θεωρούν ότι όλα ξεκίνησαν μετά από ατύχημα που είχε μία φάλαινα όρκα με σκάφος ή δίχτυ αλιείας, η οποία στη συνέχεια δίδαξε στις άλλες να επιτίθενται μαζικά.

Συγκεκριμένα επίθεση από όρκες δέχθηκε ένα ιστιοφόρο στα ανοικτά των νότιων ακτών της Ισπανίας, όπου από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί πολλά παρόμοια περιστατικά.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, το υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Mustique που κατευθυνόταν στο Γιβραλτάρ δέχθηκε επίθεση από όρκες, οι οποίες έσπασαν το πηδάλιο και προκάλεσαν ρήγμα στο κύτος. Το τετραμελές πλήρωμα ζήτησε βοήθεια από τις ισπανικές αρχές και στην περιοχή έσπευσε ένα ελικόπτερο και ένα ταχύπλοο σκάφος του Λιμενικού.

Το μήκους 20 μέτρων ιστιοφόρο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι Μπαρμπάτε για τις απαραίτητες επισκευές.

Πριν από λίγες ημέρες, το ιστιοφόρο Alboran Champagne δέχθηκε επίθεση από τρεις όρκες μισό ναυτικό μίλι από το λιμάνι Μπαρμπάτε. Λόγω της ραγδαίας εισροής υδάτων, δεν κατέστη δυνατό να ρυμουλκηθεί και βυθίστηκε.

Παρότι είναι ευρέως γνωστές ως «φάλαινες-δολοφόνοι», οι όρκες ανήκουν στην οικογένεια των δελφινιών. Φθάνουν σε μήκος τα οκτώ μέτρα και σε βάρος τους έξι τόνους.

Now this is a story. Multiple reports that killer whales are working together to attack small boats off the coast of Spain & Portugal. Its believed it all started after one Orca had an accident with a boat or fishing net (who then taught the others to attack) pic.twitter.com/8WMIbs6R0F