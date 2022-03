Μαζεύουν υπογραφές για να φύγει η Αλίνα Καμπάεβα από την Ελβετία

Ακτιβιστές συγκεντρώνουν υπογραφές, ζητώντας από τις ελβετικές αρχές να διώξουν από τη χώρα την Αλίνα Καμπάεβα, τη φερόμενη ως σύντροφο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε το Page Six πριν από λίγες ημέρες, η Καμπάεβα φέρεται να κρύβεται στην Ελβετία. Μαζί της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι τα τέσσερα παιδιά που φέρεται να έχει αποκτήσει με τον Ρώσο πρόεδρο.

Η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής και τα παιδιά φέρεται να κρύβονται σε σαλέ κάπου στην Ελβετία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Page Six.

Τώρα, στο Change.org ακτιβιστές ξεκίνησαν συγκέντρωση υπογραφών, κατά της Καμπάεβα. Μέχρι στιγμής, την έχουν υπογράψει περισσότεροι από 44.600 άνθρωποι.

«Παρά τον πόλεμο, η Ελβετία συνεχίζει να φιλοξενεί μία συνεργό του καθεστώτος του Πούτιν. Είναι καιρός η Ελβετία να αναλάβει δράση και να ξανασυναντηθεί η Αλίνα “Εύα Μπράουν” Καμπάεβα με τον “Φύρερ” της», αναφέρει η αίτηση, που δημιουργήθηκε από πολίτες της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας.

Στο κείμενο σημειώνουν ότι σύμφωνα με πληροφορίες η Καμπάεβα «κρύβεται στην Ελβετία από συνέπειες των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία», λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

