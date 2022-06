«March for Our Lives»: Χιλιάδες Αμερικανοί στους δρόμους κατά της ένοπλης βίας

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους στις πολιτείες των ΗΠΑ, για να διαμαρτυρηθούν για την ένοπλη βία και την οπλοκατοχή μετά τα θανατηφόρα περιστατικά των τελευταίων ημερών.

Με το σύνθημα «Μarch for Our Lives» διαδηλωτές σε όλη τη χώρα προσπαθούν να πείσουν τους γερουσιαστές να αναλάβουν δράση για την ένοπλη βία στον απόηχο των πρόσφατων μαζικών πυροβολισμών στο Uvalde του Τέξας και στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης.

Έγιναν περισσότερες από 450 συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, με τη μεγαλύτερη να γίνεται στην Ουάσιγκτον.

Η δήμαρχος της πόλης Muriel Bowser προκάλεσε τις έντονες επευφημίες του πλήθους καθώς ζήτησε σκληρότερη νομοθεσία για τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών ελέγχων ιστορικού και απαγόρευσης των όπλων.

«Δεν χρειάζεται να ζούμε έτσι», είπε, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι σε άλλες χώρες «δεν ζουν έτσι».

Η εκπρόσωπος των δημοκρατικών Cori Bush, μοιράστηκε μια ιστορία κακοποίησης που έζησε η ίδια, όταν ήταν νεότερη. Ο τότε σύντροφός της την είχε πυροβολήσει αρκετές φορές.

Teachers want to be teaching, not holstering firearms. We need fewer guns in schools, not more of them. #MarchForOurLives pic.twitter.com/jFzliaJcXR — AFT (@AFTunion) June 11, 2022

«Εκείνη τη στιγμή, που η ένοπλη βία ήταν τόσο δραματική και τόσο αποτρέψιμη. Δεν ήξερα πότε θα σταματούσε» είπε μεταξύ άλλων.

Οι συγκεντρώσεις οργανώθηκαν από το March for Our Lives, μια οργάνωση με γνώμονα τη νεολαία που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά από μαθητές που επέζησαν από τους μαζικούς πυροβολισμούς στο γυμνάσιο Marjory Stoneman Douglas στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, το 2018.

Στο Πάρκλαντ, όπου ξεκίνησε το κίνημα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Αμφιθέατρο Pine Trails Park για να απαιτήσουν έλεγχο ιστορικού για όλες τις πωλήσεις όπλων, την εφαρμογή των νόμων και την αύξηση του ελάχιστου ορίου ηλικίας για την αγορά ημιαυτόματων από 18 στα 21 χρόνια.

Ο Manuel Oliver, του οποίου ο γιος Joaquin, ήταν μεταξύ των νεκρών στο Πάρκλαντ, μίλησε επίσης στην Ουάσιγκτον.

23 years of school shootings.



We’re the only country marking this grim milestone. We don’t want to be marching two years from now marking 25, or 30, or 40.



We don’t have that much time. We’re dying. @rweingarten @BeckyPringle pic.twitter.com/33hKBjAdOT — March For Our Lives ☮️ (@AMarch4OurLives) June 11, 2022

«Οι αιρετοί μας πρόδωσαν και απέφυγαν την ευθύνη να τερματίσουν την ένοπλη βία», είπε, καλώντας τους μαθητές να μην πηγαίνουν σχολείο έως ότου οι αιρετοί «να σταματήσουν να αποφεύγουν την κρίση της ένοπλης βίας στην Αμερική».

Γύρω στη 1:30 μ.μ., ένα άτομο που στεκόταν κοντά σε μια ομάδα αντιδιαδηλωτών άρχισε να φωνάζει κατά τη διάρκεια ενός λεπτού σιωπής για τα θύματα της ένοπλης βίας, με αποτέλεσμα ορισμένοι από το πλήθος να τραπούν σε φυγή. Αρκετοί άρχισαν να κλαίνε μετά το περιστατικό.

Η Katie Hathaway, που ταξίδεψε από τη Φλόριντα για την πορεία, είπε ότι το περιστατικό ήταν «τραυματικό». Άκουσε μια κραυγή και όλοι άρχισαν να τρέχουν.

“The cries of the nation’s children can be heard across the world, and you choose to turn away.” -@Trevonbosley1 pic.twitter.com/TI9SVkX0a1 — March For Our Lives ☮️ (@AMarch4OurLives) June 11, 2022

Λίγο μετά, ένας άνδρας ανέβηκε στη σκηνή για να καθησυχάσει το πλήθος, λέγοντας πως «Δεν υπάρχει απειλή».

Ανάρτηση για την συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον έκανε και ο ηθοποιός Μαρκ Ράφαλο.

Shining for the beautiful souls that have been lost to unnecessary gun violence. This must stop here. https://t.co/ElQN8fTbqK — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 11, 2022

