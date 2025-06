Μαχμούντ Χαλίλ: Ελεύθερος έπειτα από 3 μήνες σε κέντρο κράτησης ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής του Κολούμπια

Ελεύθερος αφέθηκε χθες Παρασκευή ο Μαχμούντ Χαλίλ, μορφή των κινητοποιήσεων υπέρ των Παλαιστινίων στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τρεις μήνες έγκλειστος σε κέντρο κράτησης στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Σε εικόνες που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ο Χαλίλ να αναχωρεί από κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τζένα της Λουιζιάνας, φορώντας την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, αφού ο δικαστής Μάικλ Φαμπιάρζ διέταξε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να τον αφήσει ελεύθερο.

Mahmoud Khalil is finally free. He gives his first interview after 104 long days of unlawful detainment simply for protesting the genocide in Gaza. pic.twitter.com/bPTNGn9MBp