Columbia: Η κόρη των ηθοποιών Μάγκι Τζίλενχαλ και Πίτερ Σάρσγκααρντ συνελήφθη στις διαμαρτυρίες για την Παλαιστίνη

Ανάμεσα στους φοιτητές που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των νέων κινητοποιήσεων στο Πανεπιστήμιο Columbia βρέθηκε και η 18χρονη Ραμόνα Σάρσγκααρντ, κόρη των γνωστών ηθοποιών Μάγκι Τζίλενχαλ και Πίτερ Σάρσγκααρντ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων.

Η φοιτήτρια του πρώτου έτους στο Κολούμπια έλαβε κλήση για εμφάνιση στο δικαστήριο με την κατηγορία της παράνομης εισόδου, έπειτα από τη συμμετοχή της σε διαμαρτυρία στο κεντρικό κτήριο της βιβλιοθήκης Butler την Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες ακόμη φοιτητές συνελήφθησαν κατά την ίδια επιχείρηση της αστυνομίας στον χώρο του πανεπιστημίου.

Η διαμαρτυρία οργανώθηκε από φοιτητές που αντιτίθενται στη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα. Οι διαδηλωτές μετονόμασαν συμβολικά τη βιβλιοθήκη σε «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Basel al-Araj», ανάρτησαν πανό με σύνθημα «Απεργία για τη Γάζα» και μοίρασαν φυλλάδια ζητώντας από το πανεπιστήμιο να αποσύρει τις επενδύσεις του από εταιρείες που σχετίζονται με τον πόλεμο.

scenes from today’s protest at columbia university. they used a military drone on us, similar to what they use in Gaza. my palestinian friend who lost 20 family members in Gaza couldn’t even finish his speech. Cops went after ppl at random. pic.twitter.com/TaTCVdQMfR