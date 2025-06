Madleen: Απελάθηκε η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Αναχώρησε από το Ισραήλ για τη Γαλλία

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απελάθηκε και αναχώρησε από το Ισραήλ με πτήση προς τη Γαλλία την Τρίτη, αφού συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις μαζί με άλλους ακτιβιστές πάνω στο ιστιοφόρο Madleen που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μόλις αναχώρησε από το Ισραήλ με πτήση προς τη Σουηδία (μέσω Γαλλίας)», έγραψε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντας το μήνυμα με δύο φωτογραφίες της 22χρονης Σουηδής ακτιβίστριας μέσα σε αεροπλάνο.

Τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του πληρώματος του Madleen που συνελήφθησαν μαζί της, τη Δευτέρα αρνήθηκαν να αναχωρήσουν εθελοντικά και θα απελαθούν, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας την Τρίτη.

«Χθες το βράδυ ο πρόξενός μας κατάφερε να δει τους έξι Γάλλους υπηκόους που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές. Οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί. Ένας εξ αυτών συμφώνησε να αναχωρήσει εθελοντικά και αναμένεται να επιστρέψει σήμερα. Οι υπόλοιποι πέντε θα απελαθούν», έγραψε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Μία από τους Γάλλους υπηκόους που συνελήφθησαν τη Δευτέρα από το Ισραήλ είναι η Ρίμα Χασάν, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Τις τελευταίες ημέρες και ώρες, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ισραηλινές αρχές... προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία της ευρωβουλευτού Ρίμα Χασάν, η οποία ήταν μία από τα άτομα που επέβαιναν στο Madleen, καθώς και όλων όσοι τη συνόδευαν», δήλωσε τη Δευτέρα η Ντελφίν Κολάρ, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι όποιος αρνηθεί να υπογράψει έγγραφα απέλασης και να αποχωρήσει από το Ισραήλ, θα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την επικύρωση της απέλασής του.

After being stopped by the Israeli Navy, IDF special forces soldiers handed out food and water to the brain dead morons from Europe on the boat including Greta Thunberg. I bet they didnt expect to be treated so well. Look how confused they seem 😂 #Flotilla #Gaza pic.twitter.com/wq7YyNgwzw