Λονδίνο: Φωτιά σε γέφυρα σιδηροδρομικής γραμμής- Διακόπηκαν δρομολόγια, εκκενώθηκαν κτίρια

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αψίδες που βρίσκονται σε γέφυρα σιδηροδρομικής γραμμής στο Southwark, στο κεντρικό Λονδίνο, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία των τρένων προς την περιοχή και να εκκενωθούν πολλά κτίρια, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

Πλάνα που δημοσίευσε η πυροσβεστική στο Twitter δείχνουν σύννεφα καπνού να βγαίνουν κάτω από την αψίδα του σιδηροδρόμου.

Τα τρένα του υπόγειου σιδηρόδρομου του Λονδίνου καθώς και τα υπέργεια τρένα προς τη Γέφυρα του Λονδίνου και το Southark παρουσίασαν προβλήματα.

«Η φωτιά δημιουργεί πυκνό καπνό και όσοι ζουν ή εργάζονται στην περιοχή συνιστάται να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους», δήλωσε ο διοικητής του σταθμού της πυροσβεστικής, Γουέιν Τζόνσον.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 6 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά κάηκαν δύο οχήματα.

Our 999 Control Officers have taken 35 calls to the fire in #Southwark. They were able to use 999Eye to live stream the fire from a smart phone to screens in the Control Room, allowing for greater visibility of the incident https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/qExdsDP063