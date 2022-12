Λονδίνο: Εκατοντάδες ποδοπατήθηκαν σε συναυλία- 4 άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση

Οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν- από τους οποίους οι τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση- όταν μεγάλο πλήθος επιχείρησε να μπει διά της βίας σε συναυλιακό χώρο του Λονδίνου.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Νιγηριανού καλλιτέχνη Αsake, στο O2 Academy. Η αστυνομία κλήθηκε εκεί περίπου στις 21:35 το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από αναφορές ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθούσαν να μπουν διά της βίας.

Στο σημείο βρήκαν πολλούς τραυματισμένους. Από τους οχτώ που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι τέσσερις παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει εκατοντάδες ανθρώπους να στριμώχνονται και να προσπαθούν να μπουν στον συναυλιακό χώρο.

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn