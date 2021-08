Το Lollapalooza ακύρωσε τη συναυλία του DaBaby, έπειτα από τα ομοφοβικά σχόλια που έκανε ο ράπερ την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στη Φλόριντα.

Το μουσικό φεστιβάλ ανακοίνωσε ότι βασίζεται «στην ποικιλομορφία, τον μη αποκλεισμό, τον σεβασμό και την αγάπη». Με αυτά κατά νου, ο DaBaby δεν θα εμφανιστεί απόψε στο Grant Park, ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση.

JUST IN: #Lollapalooza cancels DaBaby performance originally scheduled for this afternoon. pic.twitter.com/QzADazjrJg