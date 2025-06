Lizzo: Παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι δοκίμασε Ozempic για να χάσει βάρος

Για πρώτη φορά η Lizzo παραδέχτηκε δημόσια, ότι στο παρελθόν δοκίμασε Ozempic προκειμένου να χάσει βάρος.

Η Lizzo, που ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν έχει διαψεύσει πως έχασε βάρος με τη βοήθεια του Ozempic, όπως πολλές άλλες διασημότητες του Χόλιγουντ, για πρώτη φορά παραδέχθηκε πως όντως το είχε δοκιμάσει, ωστόσο δεν ήταν αυτό που τη βοήθησε πραγματικά με την απώλεια των κιλών της.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η τραγουδίστρια είχε ντυθεί μέχρι και Ozempic στο Ηalloween, προκειμένου να ειρωνευτεί αλλά και να σατιρίσει όσους υποστήριζαν ότι αδυνάτισε χάρη σε αυτό.

Τώρα, μιλώντας στο podcast «Just Trish», παραδέχτηκε αρχικά ότι έχει δοκιμάσει Ozempic και άλλα παρόμοια φάρμακα. «Τα έχω δοκιμάσει όλα. Για μένα είναι απλώς επιστήμη: θερμίδες που προσλαμβάνεις έναντι θερμίδων που καις. Το Ozempic λειτουργεί γιατί τρως λιγότερο φαγητό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

