Ευτυχής δηλώνει η βασιλική οικογένεια με τα νέα της γέννησης της μικρής Λίλιμπετ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του παλατιού.

«Η Βασίλισσα, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης, ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έχουν ενημερωθεί και είναι ευτυχείς με τα νέα της γέννησης της κόρης του Δούκα και της Δούκισσα του Σάσεξ» ανέφερε εκπρόσωπος του Παλατιού, σύμφωνα με το Reuters.

Την ίδια ώρα, με ένα μήνυμα στο Twitter και ο Βρετανός πρωθυπουργός έσπευσε να συγχαρεί τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ για τον ερχομό της μικρής Λίλιμπετ- Νταϊάνα.

«Πολλά συγχαρητήρια στον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ για την γέννηση της κόρης τους» έγραψε πριν από λίγο ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

Οι αντιδράσεις των χρηστών σε μεγάλο βαθμό ήταν θετικές με τους περισσότερους να δηλώνουν χαρούμενοι με τα νέα και να στέλνουν τις δικές τους ευχές.

Υπήρχαν όμως και μερικοί πιο αντιδραστικοί. Ένας από αυτούς έσπευσε να υπενθυμίσει στον πρωθυπουργό να μην καθυστερήσει το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, που έχει ανακοινώσει για τις 21 Ιουνίου ειδάλλως θα εξεγερθούν.

Ενώ κάποιος άλλος πιο ειρωνικός, τον ρώτησε αν θα στείλει τις ευχές του και στην δική του ανιψιά και τον άντρα της που έγιναν και αυτοί γονείς.

Υπενθυμίζεται ότι μικρή Λίλιμπετ - Νταϊάνα γεννήθηκε την Παρασκευή, 4 Ιουνίου, αν και η γέννησή της ανακοινώθηκε από τους γονείς της σήμερα.

Η μπέμπα είναι ήδη μαζί με την μητέρα της στο σπίτι τους και είναι και οι δύο υγιείς, όπως ενημέρωσε το ζευγάρι σε δήλωσή του στο σαιτ τους Archewell.

Many congratulations to The Duke & Duchess of Sussex on the birth of their daughter.