Ισραηλινά ΜΜΕ: Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν παρέμβαση στο Ιράν

Ισραηλινά ΜΜΕ, όπως η Jerusalem Post, αναφέρουν πως έχουν λάβει αρκετές ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν «κάποια μορφή παρέμβασης» στο Ιράν, με αφορμή τις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας, που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, όπως αναφέρουν τα ίδια δημοσιεύματα, διερευνά αν η απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, θα μπορούσε να καταστήσει εφικτή μια ενέργεια κατά της ιρανικής πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας.

Μάλιστα, το Τελ Αβίβ φέρεται να αιφνιδιάστηκε από την αμερικάνικη επιχείρηση στη Βενεζουέλα, που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, και αυτή η η εξέλιξη ανακάτεψε τους ισραηλινούς υπολογισμούς για το τι θα μπορούσε να είναι δυνατό στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, αναφέρει ακόμα η Jerusalem Post.

Ιράν: Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Υπενθυμίζεται πως κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε «προειδοποιήσει» το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν εάν σκοτωθούν διαδηλωτές, γεγονός που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, ο οποίος χαρακτήρισε τη δήλωση ως «επικίνδυνη και απερίσκεπτη».

Τα σχόλια του Αμπάς Αραγκτσί έγιναν αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η Ουάσινγκτον «θα σπεύσει να τους σώσει» αναφερόμενος στους διαδηλωτές που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις για την ιρανική οικονομία, γράφοντας σε σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είμαστε οπλισμένοι και έτοιμοι να δράσουμε».

Ο Αραγκτσί υπέδειξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή και «γνωρίζουν ακριβώς πού να στοχεύσουν» σε περίπτωση επίθεσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε ποια δράση ενδέχεται να αναλάβει η Ουάσινγκτον. Στο παρελθόν, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τα οποία προκάλεσαν αντίποινα με επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ.

«Δεδομένης της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς εντός των συνόρων των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Τραμπ, εκείνος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι εγκληματικές επιθέσεις κατά δημόσιας περιουσίας δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές», έγραψε ο Αραγκτσί στο X.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα «απορρίψει δυναμικά κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές του υποθέσεις».

Με πληροφορίες από Jerusalem Post

