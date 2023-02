Λιούις Καπάλντι: Έπαθε κρίση στη σκηνή λόγω συνδρόμου Τουρέτ και οι φαν τελείωσαν το τραγούδι του

Κύμα στήριξης εκδηλώνεται για τον τραγουδιστή Λιούις Καπάλντι μετά από συναυλία κατά τη διάρκεια της οποία φάνηκε να παρουσιάζει συμπτώματα του συνδρόμου Τουρέτ.

Τα βίντεο από τη συναυλία που παρέθεσε στη Φρανκφούρτη το βράδυ της Τρίτης, δείχνουν τον Σκωτσέζο καλλιτέχνη να απομακρύνεται από το μικρόφωνο καθώς παρουσίαζε συσπάσεις στο κεφάλι και στους ώμους.

Το κοινό, το οποίο ήδη τον συνόδευσε στο "Someone You Loved", συνέχισε το τραγούδι μέχρι να μπορέσει εκείνος να συνέλθει και να επιστρέψει.

Lewis Capaldi says that before he was diagnosed with Tourette's syndrome, he feared he was dying.



“I got told like 7 months ago or something like that, really recently.”

(Jab 22 - Feb 22)🧐



He joins Celine Dion & Bieber that also faced “health issues” in 2022

What are the odds pic.twitter.com/EMVjbAv7p1