Microsoft: Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη - Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες

Μια σημαντική αλλαγή για εκατομμύρια χρήστες υπολογιστών τίθεται σε ισχύ την Τρίτη, καθώς η Microsoft σταματά την τεχνική υποστήριξη και τις ενημερώσεις ασφαλείας για το λειτουργικό σύστημα Windows 10.

Από τις 14 Οκτωβρίου, οι υπολογιστές που θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το συγκεκριμένο λογισμικό δεν θα λαμβάνουν κρίσιμες διορθώσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παραβιάσεων και κακόβουλων επιθέσεων. Η εταιρεία καλεί τους χρήστες να προχωρήσουν σε αναβάθμιση στα Windows 11, η οποία διατίθεται δωρεάν για τα περισσότερα νεότερα συστήματα.

Ωστόσο, πολλοί υπολογιστές δεν πληρούν τις προδιαγραφές του νέου λειτουργικού, αναγκάζοντας τους κατόχους τους να αγοράσουν καινούριο εξοπλισμό. «Το τέλος της υποστήριξης για τα Windows 10 διαμορφώνεται σε καταστροφή τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον», δήλωσε ο Νέιθαν Πρόκτορ, επικεφαλής της αμερικανικής οργάνωσης PIRG, υπογραμμίζοντας πως «οι χρήστες αξίζουν τεχνολογία που διαρκεί και δεν οδηγεί σε περιττά ηλεκτρονικά απόβλητα».

Windows 10: Ποιοι επηρεάζονται και ποιες επιλογές υπάρχουν

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τα Windows 10 παραμένουν εγκατεστημένα σε περίπου 43% των υπολογιστών παγκοσμίως, ποσοστό που μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές.

Όσοι δεν μπορούν να αναβαθμίσουν άμεσα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο πρόγραμμα Extended Security Updates (ESU), το οποίο παρατείνει τις ενημερώσεις ασφαλείας έως τον Οκτώβριο του 2026. Το πρόγραμμα, που διατίθεται δωρεάν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, παρέχει μόνο κρίσιμες επιδιορθώσεις, χωρίς τεχνική υποστήριξη ή νέες λειτουργίες.

Οι χρήστες εκτός ΕΟΖ θα πρέπει να καταβάλουν ετήσια χρέωση 30 δολαρίων, ενώ για εταιρικές εγκαταστάσεις το ποσό φτάνει τα 61 δολάρια ανά συσκευή.

Ανησυχίες για ασφάλεια και συμβατότητα

Η Microsoft υπενθυμίζει ότι η συνέχιση της χρήσης ενός λειτουργικού χωρίς ενεργή υποστήριξη ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων. Οι υπολογιστές χωρίς ενημερώσεις θα είναι πιο ευάλωτοι σε ιούς, ransomware και κακόβουλο λογισμικό, ενώ με την πάροδο του χρόνου ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να πάψουν να λειτουργούν σωστά.

«Η μη αναβάθμιση μπορεί να αφήσει τα συστήματα ανεπαρκώς προστατευμένα», ανέφερε ο Γιούσουφ Μέντι, επικεφαλής μάρκετινγκ της Microsoft. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν λογισμικό χωρίς υποστήριξη «ίσως δυσκολευτούν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων».

Η Microsoft επιμένει ότι η μετάβαση στα Windows 11 είναι η ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη επιλογή για τους χρήστες. Παρά τις αντιδράσεις για το κόστος και τις αυστηρότερες προδιαγραφές του νέου λειτουργικού, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι τα Windows 10 βρίσκονται ήδη δέκα χρόνια στην αγορά και έχουν λάβει εκατοντάδες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις.

Με πληροφορίες από BBC