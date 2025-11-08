ΔΙΕΘΝΗ
Λεωφορείο έπεσε σε πεζούς και αυτοκίνητα στη Γερμανία - Μία νεκρή

LifO Newsroom
Αστυνομικοί στη Γερμανία / Unsplash
Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή και τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Weil am Rhein της Γερμανίας, κοντά στα ελβετικά σύνορα, όταν αστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα και πεζούς.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 34χρονη γυναίκα, ενώ τουλάχιστον δέκα άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο SWR.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως πρόκειται για δυστύχημα και όχι για επίθεση, απορρίπτοντας τα σενάρια τρομοκρατικού κινήτρου. «Είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για ατύχημα» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες διερευνώνται.

Γερμανία: Ελικόπτερα και δεκάδες διασώστες στο σημείο

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες πυροσβέστες και διασώστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ελικόπτερα και drone για την εποπτεία του χώρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν στο λεωφορείο υπήρχαν επιβάτες τη στιγμή του δυστυχήματος, ούτε αν ο οδηγός βρίσκεται ανάμεσα στους τραυματίες.

Οι αρχές της Τροχαίας του Φράιμπουργκ έχουν αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Κάτοικοι του Weil am Rhein, μια μικρή πόλη στα σύνορα Γερμανίας–Ελβετίας, κάνουν λόγο για «σκηνές χάους» και «κραυγές πανικού» λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ η κυκλοφορία στην οδό A45 διακόπηκε για αρκετές ώρες.

Με πληροφορίες από Focus Online

