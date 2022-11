Λειψία: Συγκρούσεις με την αστυνομία σε αντιαμερικανική συγκέντρωση - «Αμερικανοί, πηγαίνετε στα σπίτια σας»

Με συγκρούσεις με την αστυνομία ολοκληρώθηκε αντιαμερικανική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λειψία. Εννιακόσιοι άνθρωποι ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποσύρουν τα στρατεύματά τους και τα πυρηνικά τους όπλα από το γερμανικό έδαφος, όπως αναφέρει η Die Welt.

Η δράση με το σύνθημα Ami go home! (Americans, go home) πραγματοποιήθηκε κάτω από τα παράθυρα του αμερικανικού προξενείου και του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου. Διαμαρτυρόμενοι προσήλθαν στη συγκέντρωση με γερμανικές και ρωσικές σημαίες. Κάποια στιγμή η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Αυτή δεν είναι η πρώτη διαμαρτυρία στην ανατολική Γερμανία τον τελευταίο καιρό. Στο παρελθόν, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις κατά των αντιρωσικών κυρώσεων.

Facebook Twitter

Protests were held today in Leipzig under the slogan "Ami go home" (Americans go home) against the German government's policy on Ukraine and in general against US actions.

Germans want to live in peace with Russia.#ZelenskyWarCriminal#BanUkronaziFromEU pic.twitter.com/7zGuPvjYid