Κύπρος: Συνελήφθησαν υπάλληλοι που κακομεταχειρίστηκαν θαλάσσια χελώνα

Εναντίον των υπαλλήλων στην Κύπρο διερευνώνται αδικήματα που αφορούν την κακομεταχείριση νεκρού ζώου

Φωτ. αρχείου: Getty Images
Συνελήφθησαν τέσσερις εργαζόμενοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας στη Πάφο, στην Κύπρο, μετά το βίντεο που διέρρευσε και αποτυπώνει την κακοποίηση μίας θαλάσσιας χελώνας.

Το βιντεοληπτικό υλικό με την κακοποίηση του ζώου, όπου φαίνονται οι εργαζόμενοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας να κλωτσούν και να πετούν το κουφάρι της θαλάσσιας χελώνας, «τραβήχτηκε» από τουρίστες και έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Μάλιστα, ένας εκ των εργαζομένων, έριχνε επανειλημμένα τη χελώνα στο έδαφος και την κλώτσησε, ενώ έτερος απαθανάτιζε τα όσα συνέβαιναν με το κινητό του.

Κύπρος: Τι απαντά για το περιστατικό το Κοινοτικό Συμβούλιο

Πηγές από το κοινοτικό συμβούλιο είπαν σε κυπριακά μέσα ενημέρωσης πως «η χελώνα ήταν ήδη νεκρή» και οι υπάλληλοι «κλήθηκαν για να την παραλάβουν και να τη θάψουν, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις θανάτων ζώων». Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ίδιοι υποστηρίζουν πως την έριχναν στο έδαφος «για να καθαρίσει από την άμμο».

Εναντίον των υπαλλήλων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν την κακομεταχείριση νεκρού ζώου και την παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης και της άγριας ζωής.

Η σορός της χελώνας παραλήφθηκε από την αστυνομία, με σκοπό να διενεργηθεί νεκροτομή ώστε να διαφανεί ο χρόνος και η αιτία θανάτου.

