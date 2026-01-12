Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου, λέγοντας ότι οι θεσμοί της Δημοκρατίας οφείλουν όλοι να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης.

Ο κ. Χαραλάμπους αναφέρεται σε βίντεο το οποίο διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταφέρει ισχυρισμούς για ροή «μαύρου» χρήματος κατά την προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στην αρχή της δήλωσής του ο κ. Χαραλάμπους αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή πίστεψε και τάχθηκε στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουν την πατρίδα και να ενισχύσουν, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας».

Ο κ. Χαραλάμπους κάνει λόγο σε μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας. Η δική του συμμετοχή, έπειτα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, επισημαίνει ο ίδιος, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, «ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς». Για αυτό, συνεχίζει, έδωσε χθες, Κυριακή, κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, «την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου».

Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθεί, δηλώνει, να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά του, ούτε για την ειλικρινή του πρόθεση να προσφέρει στον τόπο του. «Πολύ περισσότερο, δεν θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Ο κ. Χαραλάμπους δηλώνει ότι πρώτιστο καθήκον γι’ αυτόν είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας».

Θεωρεί ότι «οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης».

Δηλώνει ότι αποχωρεί με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης. «Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων». Και αυτό, καταλήγει, είναι για τον ίδιο το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα.