Κύκλωμα χάκαρε 120.000 κάμερες σε σπίτια και διέθετε βίντεο με ιδιωτικές στιγμές

Οι αρχές της Νότιας Κορέας συνέλαβαν τέσσερις ανθρώπους που κατηγορούνται ότι παραβίασαν περισσότερες από 120.000 κάμερες ασφαλείας σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, καταγράφοντας ιδιωτικές στιγμές και ανεβάζοντας το υλικό σε παράνομη ιστοσελίδα του εξωτερικού.

Η Εθνική Υπηρεσία Αστυνομίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν αδύναμους κωδικούς πρόσβασης και άλλες ευπάθειες των IP καμερών, συσκευών που συνδέονται στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi και χρησιμοποιούνται ως οικονομικότερη λύση αντί των παραδοσιακών CCTV.

Οι κάμερες που παραβιάστηκαν ήταν εγκατεστημένες σε ιδιωτικές κατοικίες αλλά και σε χώρους ψυχαγωγίας ή άθλησης, μεταξύ των οποίων δωμάτια καραόκε, στούντιο πιλάτες και ακόμη και γυναικολογική κλινική, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι δρούσαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και δεν είχαν οργανωθεί σε κοινό δίκτυο.

Χιλιάδες βίντεο, μεγάλα κέρδη

Ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να χάκαρε 63.000 κάμερες και να συνέλεξε 545 βίντεο, τα οποία στη συνέχεια διέθεσε σε παράνομο ιστότοπο, αποκομίζοντας περίπου 35 εκατ. γουόν (περίπου 20 χιλιάδες ευρώ). Ένας δεύτερος φέρεται να παραβίασε 70.000 κάμερες, πουλώντας 648 βίντεο έναντι 18 εκατ. γουόν. (περίπου 10 χιλιάδες ευρώ).

Οι δύο άνδρες υπολογίζεται ότι ευθύνονται για περίπου το 62% του υλικού που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μέσα στον τελευταίο χρόνο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κινείται για να μπλοκάρει και να κλείσει την παράνομη πλατφόρμα, ενώ συνεργάζεται με ξένες υπηρεσίες για τον εντοπισμό του διαχειριστή της.

Παράλληλα συνελήφθησαν τρεις ακόμη άνθρωποι που φέρονται να είχαν αγοράσει ή παρακολουθήσει το υλικό. Οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει θύματα σε 58 τοποθεσίες, τα οποία ενημερώθηκαν προσωπικά, με οδηγίες για άμεση αλλαγή κωδικών πρόσβασης και βοήθεια για την απόσυρση ή το μπλοκάρισμα του υλικού που τα αφορά.

Η Εθνική Υπηρεσία Αστυνομίας προειδοποίησε ότι τέτοιες πράξεις προκαλούν «τεράστια ψυχολογική βλάβη» και ότι η παρακολούθηση ή κατοχή τέτοιου υλικού αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα.

«Οι παραβιάσεις IP καμερών και οι παράνομες βιντεοσκοπήσεις είναι σοβαρά εγκλήματα. Θα τα εξαλείψουμε με εντατικές έρευνες», δήλωσε ο Πάρκ Γου-χιουόν, επικεφαλής των ψηφιακών ερευνών της υπηρεσίας.

Με πληροφορίες από BBC