Kurt Cobain: «Μπορεί να δολοφονήθηκε» - Τα 4 νέα στοιχεία που ανατρέπουν τα δεδομένα

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο του frontman των Nirvana, Kurt Cobain, μια νέα ανεξάρτητη ιατροδικαστική έρευνα επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια περί δολοφονίας, αμφισβητώντας το επίσημο πόρισμα που έκανε λόγο για αυτοκτονία.

Ο Cobain βρέθηκε νεκρός στις 5 Απριλίου 1997, σε ηλικία 27 ετών, στο διαμέρισμά του στο Σιάτλ. Η αιτία θανάτου είχε αποδοθεί σε αυτοπυροβολισμό με καραμπίνα στο κεφάλι, με τις αρχές να σημειώνουν ότι ο μουσικός πάλευε επί χρόνια με την κατάθλιψη και την εξάρτηση από ουσίες.

Ωστόσο, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 είχαν διατυπωθεί θεωρίες συνωμοσίας που υποστήριζαν ότι ο θάνατός του ήταν σκηνοθετημένη δολοφονία. Στο επίκεντρο είχαν βρεθεί η φερόμενη αλλοίωση του σημειώματος αυτοκτονίας και η ταραχώδης σχέση του με τη σύζυγό του, Courtney Love.

Το 1998, το ντοκιμαντέρ Kurt & Courtney του Nick Broomfield είχε εξετάσει εκτενώς αυτά τα σενάρια, υποστηρίζοντας ότι η δολοφονία δεν μπορούσε να αποκλειστεί.

Kurt Cobain: Τι υποστηρίζει η νέα έκθεση

Η νέα ομάδα ιατροδικαστών παρουσίασε επιστημονική εργασία με αξιολόγηση από ομότιμους, σύμφωνα με την οποία ο Cobain ενδέχεται να δέχθηκε επίθεση από ένα ή περισσότερα άτομα, να του χορηγήθηκε βίαια υπερβολική δόση ηρωίνης ώστε να «αδρανοποιηθεί» και στη συνέχεια να πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Υποστηρίζεται επίσης ότι η καραμπίνα που βρέθηκε στα χέρια του τοποθετήθηκε εκ των υστέρων.

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια Michelle Wilkins δήλωσε σε βρετανικά και αμερικανικά μέσα ότι ο ιατροδικαστής Brian Burnett, ο οποίος επανεξέτασε τη σκηνή και τη νεκροψία, κατέληξε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, υπάρχουν ευρήματα που παραπέμπουν σε βλάβες οργάνων λόγω έλλειψης οξυγόνου, στοιχείο που συνδέεται με υπερβολική δόση και όχι με θάνατο από πυροβολισμό.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το χέρι του Cobain, το οποίο φερόταν να κρατά την κάννη της καραμπίνας, δεν έφερε ίχνη εκτίναξης αίματος, ενώ ο χώρος γύρω από το σώμα του χαρακτηρίζεται «ασυνήθιστα καθαρός» για περιστατικό αυτοκτονίας με καραμπίνα.

Η ομάδα στέκεται επίσης στο γεγονός ότι το «κιτ» ηρωίνης βρέθηκε τακτοποιημένο. Όπως σημειώνεται, θεωρείται απίθανο ένα άτομο με δεκαπλάσια της θανατηφόρας δόσης στο αίμα του να μπορούσε να τακτοποιήσει μεθοδικά τον εξοπλισμό του πριν αυτοπυροβοληθεί.

Παρά τα νέα στοιχεία, το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας King και το Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ ξεκαθαρίζουν ότι η υπόθεση παραμένει κλειστή.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι το συμπέρασμα για αυτοκτονία εξακολουθεί να ισχύει, ενώ οι υγειονομικές αρχές της κομητείας ανέφεραν ότι δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής κάτι που να δικαιολογεί επανέναρξη της έρευνας.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, ο θάνατος του Kurt Cobain παραμένει επίσημα καταγεγραμμένος ως αυτοκτονία.

Με πληροφορίες από Euronews