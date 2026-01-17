Κρίση στη Γροιλανδία: Η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει να σταθεί απέναντι στον Τραμπ

Η κρίση γύρω από τη Γροιλανδία ενδέχεται να αποτελέσει τη στιγμή που η Ευρώπη θα χρειαστεί να σταθεί ανοιχτά απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη αμερικανική προσπάθεια προσάρτησης του νησιού θα μπορούσε να διαλύσει το ΝΑΤΟ.

Για σχεδόν έναν χρόνο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέχθηκαν τις πιέσεις του Τραμπ, ο οποίος ζητούσε από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ και απειλούσε να αποσύρει την αμερικανική στήριξη προς την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής διαδικασίας που θεωρείται ευνοϊκή για τη Ρωσία.

Παράλληλα, η Ευρώπη αντέδρασε χλιαρά σε αμερικανικές παρεμβάσεις στο εξωτερικό, ενώ σε δημόσιο επίπεδο, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιχείρησαν να εμφανιστούν ως «διαμεσολαβητές» του Ντόναλντ Τραμπ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που τον αποκάλεσε «μπαμπά» σε σύνοδο κορυφής.

Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες και ολοένα πιο επιθετικές απαιτήσεις του Τραμπ προς τη Δανία να παραχωρήσει ή να πουλήσει τη Γροιλανδία, έχουν προκαλέσει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στη διατλαντική συνεργασία.

«Φυσικά και έχουμε κόκκινες γραμμές. Έχουμε 2026, μπορείς να εμπορεύεσαι προϊόντα, όχι ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν. Μετά από συνάντηση μίας ώρας στην Ουάσινγκτον με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ράσμουσεν και η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ, εμφανίστηκαν εμφανώς καταβεβλημένοι.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Γροιλανδία αποτελεί πλέον μια «κόκκινη γραμμή» για την Ευρώπη, καθώς το ζήτημα αγγίζει ευθέως την εθνική κυριαρχία και την ικανότητα της ΕΕ να υπερασπιστεί το έδαφός της.

Παρά ταύτα, η Ευρώπη παραμένει σε μειονεκτική θέση, λόγω της εξάρτησής της από τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της. Όπως σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Λετονίας Κρίστιανις Κάρινς, μια ανοιχτή σύγκρουση με την Ουάσινγκτον, ειδικά στο εμπορικό πεδίο, θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες: «Στο τέλος της ημέρας, η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται τις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πίεση προς τη Δανία και τη Γροιλανδία είναι τεράστια. Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η επιμονή του Τραμπ είναι ιδιαίτερα οδυνηρή, καθώς η Δανία υπήρξε διαχρονικά στενός σύμμαχος των ΗΠΑ. Παρότι ο Λευκός Οίκος επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας, ο ίδιος ο Τραμπ έχει παραδεχθεί ότι παίζει ρόλο και το προσωπικό του γόητρο, λέγοντας πως η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι «ψυχολογικά απαραίτητη για την επιτυχία».

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη προσπαθεί να αποδυναμώσει το βασικό επιχείρημα της Ουάσινγκτον ότι η Γροιλανδία είναι ανεπαρκώς προστατευμένη απέναντι σε Ρωσία και Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, μικρά στρατιωτικά αποσπάσματα από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη αναπτυχθεί στο νησί. Παρότι ο Τραμπ επιμένει, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνεχίζουν προς το παρόν να κρατούν διπλωματικούς τόνους.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν σύμμαχος, τονίζοντας ότι η ΕΕ θα ενισχύσει πολιτικά, οικονομικά και χρηματοδοτικά τη Γροιλανδία. «Η Γροιλανδία μπορεί να βασίζεται σε εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Guardian