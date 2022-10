Κριμαία: Ο συμβολισμός του πλήγματος και τα σενάρια αντιποίνων - «Για τη Δύση, είμαστε ήδη οι κακοί - Ας τους ισοπεδώσουμε»

Όταν ο Ρώσος πρόεδρος εγκαινίαζε την «κατασκευή του αιώνα», τη γέφυρα Κερς στην προσαρτημένη κριμαϊκή χερσόνησο, οδηγώντας ο ίδιος ένα πορτοκαλί φορτηγό Καμάζ, στις 15 Μαΐου του 2018, καυχιόταν με λόγια σπουδαία για τη σημασία αυτού του έργου. «Το θαύμα έγινε» έλεγε.

Η σπουδαιότητα τής γέφυρας των 3 δισ. δολαρίων, που τελούσε βαριά φρουρούμενη από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία, την καθιστούσε ευαίσθητο στόχο, αλλά και λόγο σκληρών αντιποίνων, στην περίπτωση στοχοποίησής της.

Facebook Twitter Το πορτοκαλί Καμάζ που οδήγησε ο Πούτιν το 2018, εγκαινιάζοντας την κορωνίδα των προσωπικών του πρότζεκτ υποδομών - Φωτ.: Twitter

Το πρωί ενός Σαββάτου, πάνω από επτά μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, η γέφυρα - σύμβολο της ισχύος Πούτιν, έγινε στόχος, και μάλιστα σε μια συγκυρία έντονου συμβολισμού, μία ημέρα μετά τα 70α γενέθλια του Ρώσου προέδρου, αλλά και μετά από σειρά πρόσφατων ταπεινωτικών, για τη Ρωσία, εξελίξεων - όπως η αναγκαστική απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την κομβικής σημασίας πόλη Λιμάν.

«Το πλήγμα στη γέφυρα Kerch που συνδέει τη Ρσία με την Κριμαία, τη χερσόνησο που παρανόμως προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014, δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα για τις μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού και όπλων της Ρωσίας στις μονάδες της στη νότια Ουκρανία. Αποτελεί επίσης και μια σοβαρή ταπείνωση προσωπικά για τον Πούτιν, αφού σημειώθηκε το πρωινό μετά τα 70α γενέθλιά του» σημειώνει με νόημα το Politico.

«Είναι σα να πηγαίνει ένας Καθολικός στον Πάπα και να τον φτύνει στο πρόσωπο» σημειώνει με νόημα αξιωματούχος του ουκρανικού στρατού»

Αυξάνεται η πίεση για αντίποινα στον Πούτιν

Η τεράστια σημασία αυτού του πλήγματος θα φανεί τις επόμενες ημέρες -αν όχι ώρες- με τους αναλυτές, ωστόσο, να εκτιμούν πως η κίνηση αυτή αυξάνει κατακόρυφα την πίεση προς τον Πούτιν, θεωρώντας σχεδόν δεδομένη τη σκληρή απάντηση του Ρώσου προέδρου, ο οποίος είχε διαμηνύσει τον Σεπτέμβριο πως «η Μόσχα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα της για να προστατεύσει τη χώρα και τους ανθρώπους της, αν απειληθούν».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ έσπευσε να ανακοινώσει τη σύσταση ειδικής κυβερνητικής επιτροπής που θα αποφασίσει πώς θα ανταποκριθεί η Ρωσία στο χτύπημα αυτό. Οι φιλοπολεμικές φωνές στη Ρωσία, ήδη δυσαρεστημένες από την ισχνή απόδοση των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ζητούν αντίποινα άμεσα.

«Ο κόσμος ζητά εκδίκηση» έγραψε ο Rybar, ένας επιδραστικός στρατιωτικός μπλόγκερ. «Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε. Με κάθε διαθέσιμο μέσο» ανέφερε μέσω Telegram ο δημοσιογράφος Βλαντίμιρ Σολόβιεφ, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο των δυτικών κυρώσεων λόγω «προπαγανδιστικής δραστηριότητας».

«Η τρομοκρατική αυτή επίθεση είναι απόδειξη πως οι ΗΠΑ και το ουκρανικό καθεστώς θα μετακινούν διαρκώς την κόκκινη γραμμή όλο και περισσότερο. Δεν απαντά η Ρωσία; Θα συνεχίζουν. Και εξακολουθεί να μην απαντά; Θα συνεχίσουν ακόμη περισσότερο» λέει ο Σεργκέι Μαρκοφ, πολιτικός και πρώην βουλευτής του κόμματος Πούτιν.

«Οι επιπτώσεις του συμβάντος θα είναι εκτεταμένες. Η κριμαϊκή γέφυρα είναι θεμελιώδους σημασίας για τον πόλεμο -οι σιδηροδρομικές γραμμές της είναι οι μόνες μεγάλης χωρητικότητας που εξυπηρετούν τα ρωσικά στρατεύματα στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας. Η όποια διατάραξη ροής όπλων θα δοκιμάσει τις ήδη δύσκολες αμυντικές επιχειρήσεις στη Χερσώνα. Και η γέφυρα είναι επίσης τεράστιας πολιτικής σημασίας. Πρόκειται για προσωπικό πρότζεκτ υποδομής του Πούτιν. Το σύμβολο της πιο τολμηρής και έως τώρα επιτυχημένης ειδικής επιχείρησής του στην Κριμαία που προσαρτήθηκε το 2014» γράφει ο Economist.

Facebook Twitter Μέρος της Κερς κατέρρευσε ενώ τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν - Φωτ.: ΕΡΑ

Στο ναδίρ το ηθικό των Ρώσων

Το χτύπημα αυτό δεν έχει επιπτώσεις, όμως, μόνο σε επίπεδο πρακτικό, υλικοτεχνικό και εφοδιαστικό, αλλά και ηθικό.

«Οι Ρώσοι βρίσκονται σε πραγματικά δύσκολη θέση. Ο ρωσικός στρατός είναι σε κακή κατάσταση, το ηθικό δεν είναι καλό. Ο εφοδιασμός επίσης. Ο ουκρανικός στρατός είναι πραγματικά μεγάλος και πραγματικά καλά εκπαιδευμένος τώρα και έτοιμος για μάχη. Δύσκολα θα δούμε την ισορροπία περισσότερο προς το μέρος τους απ'ό,τι αυτή τη στιγμή» εκτιμά ο Φίλιπς Ο'Μπράιεν, καθηγητής στρατηγικών σπουδών στο πανεπιστήμιο του Σεν Άντριους.

«Το χτύπημα στη γέφυρα θεωρείται μία από τις κόκκινες γραμμές που μπορεί να φέρει στο προσκήνιο το χειρότερο σενάριο: μια οργισμένη αντίδραση που μπορεί να περιλαμβάνει και πυρηνικά αντίποινα» εξηγεί η Τατιάνα Στανόβαγια, ιδρύτρια της πολιτικής συμβουλευτικής εταιρείας R. Politik.

«Ωστόσο, η εμπειρία μάς δείχνει πως ο Πούτιν αντιδρά πάντα πολύ καθυστερημένα σε στρατιωτικές αποτυχίες... και τις καταπίνει - αντί να αντεπιτεθεί, πιο συχνά προσποιείται πως στην πραγματικότητα δε συνέβη τίποτα» προσθέτει η ίδια.

