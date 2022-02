Για έναν ένα κόσμο που προετοιμάζεται καλύτερα προκειμένου να εντιμετωπίσει μελλοντικές παραλλαγές του κορωνοϊού έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της BioNTech, Ουγκούρ Σαχίν, την ώρα που η γερμανική φαρμακευτική εταιρεία συνεχίζει να εργάζεται πάνω σε ένα εμβόλιο, που στοχεύει ειδικά στo στέλεχος Όμικρον.

Παράλληλα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημείωσε πως «θα πρέπει να συνηθίσουμε στο γεγονός ότι θα ζούμε με τον ιό για τα επόμενα 10 χρόνια».



Στο μεταξύ, την ώρα που η αύξηση των κρουσμάτων λόγω της εξάπλωσης της πιο μεταδοτικής παραλλαγής του ιού, Όμικρον, δείχνει να υποχωρεί στην Ευρώπη, ο Σαχίν είπε ότι αυτό δεν θα είναι το τελευταίο κύμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες παραλλαγές ήταν και είναι αναπόφευκτες «καθώς ο ιός θα μεταλλαχθεί περαιτέρω», με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε ενδεχομένως σε νέες εξάρσεις κρουσμάτων. Ωστόσο, όπως είπε, οι κοινωνία σήμερα κατανοούν καλύτερα το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τον ιό. «Πάντα μαθαίνουμε περισσότερα και προετοιμαζόμαστε καλύτερα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της BioNTech.

Η γερμανική εταιρεία, η οποία έχει πουλήσει πολύ περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο δόσεις του εμβολίου της κατά του αρχικού στελέχους του κορωνοϊού, βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός εμβολίου ειδικά για την Όμικρον.

Τα πρώτα δοκιμαστικά δεδομένα για τα προσαρμοσμένα στην παραλλαγή εμβόλια αναμένονται τον Μάρτιο, είπε ο Σαχίν, προσθέτοντας επίσης στη γερμανική εφημερίδα Bild ότι οι πρώτες παραδόσεις θα πάνε πιο πίσω χρονικά, καθώς θα μπορούσαν να γίνουν τον Απρίλιο ή τον Μάιο, εάν χρειαστεί.

