Σε εστία υπερμετάδοσης με δεκάδες κρούσματα κορωνοϊού μετατράπηκε το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Metro Theatre του Σίδνεϊ στις 10 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του άλμπουμ «Red» της Τέιλορ Σουίφτ.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης τουλάχιστον 100 άτομα που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για αύξηση του αριθμό των μολύνσεων.

Η 32χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια δεν βρισκόταν στην εκδήλωση, καθώς ήταν μία συγκέντρωση θαυμαστών για τον εορτασμό της επανέκδοσης του άλμπουμ της το 2012.

Τα 600 άτομα που παρευρέθηκαν στο πάρτι βρίσκονται σε καραντίνα.

«Όποιος παρακολούθησε το ''On Repeat: Taylor Swift Red Party'' στο Metro Theatre του Σίδνεϊ στις 10 Δεκεμβρίου ''θεωρείται στενή επαφή και πρέπει αμέσως να υποβληθεί σε εξετάσεις και να απομονωθεί για 7 ημέρες», ενημέρωσαν οι υγειονομικές αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας.

