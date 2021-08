Επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης χιλιάδων ανθρώπων που αντιτίθενται στους περιορισμούς που έχουν τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο της αναχαίτισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ορισμένοι διαδηλωτές «παρενόχλησαν και επιτέθηκαν» εναντίον αστυνομικών στη συνοικία Σαρλότενμπουργκ, στο δυτικό τμήμα της γερμανικής πρωτεύουσας.

«Επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό. Αυτό οδήγησε στη χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και σε συγκρούσεις σώμα με σώμα», έγραψε σε tweet η αστυνομία του Βερολίνου, διευκρινίζοντας πως προχώρησε σε συλλήψεις.

Τη διαδήλωση οργάνωσε το κίνημα "Querdenker", που εμφανίζεται ως η κύρια επικριτική φωνή εναντίον των υγειονομικών περιορισμών, που έχουν επιβληθεί στη Γερμανία.

NOW - Thousands protest in #Berlin against Covid restrictions despite a ban by the authorities. The police try to regain control with punches, batons, and pepper spray. #b0108pic.twitter.com/s3iuKbkFoa