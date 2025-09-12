ΔΙΕΘΝΗ
Κονγκό: Τουλάχιστον 86 νεκροί από ανατροπή πλωτού σκάφους

Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν μαθητές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Χ
Τουλάχιστον 86 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθητές, έχασαν τη ζωή τους όταν μηχανοκίνητο σκάφος ανετράπη στην επαρχία Εκουατέρ, στο βορειοδυτικό Κονγκό, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Μπασανκούσου. Η αιτία παραμένει αδιευκρίνιστη, ωστόσο η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οφείλεται στην υπερφόρτωση του σκάφους και στο γεγονός ότι ταξίδευε τη νύχτα, επικαλούμενη μαρτυρίες από το σημείο. Εικόνες που φέρονται να προέρχονται από την περιοχή δείχνουν κατοίκους να θρηνούν γύρω από τα άψυχα σώματα.

Τοπική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών κατηγόρησε την κυβέρνηση για το δυστύχημα και υποστήριξε ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι ακόμη μεγαλύτερος. Οι αρχές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλιο.

Τέτοιου είδους τραγωδίες είναι συχνές στο Κονγκό, καθώς οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα ελάχιστα και κακοσυντηρημένα οδικά δίκτυα για τα φθηνότερα ξύλινα σκάφη, τα οποία συχνά υπερφορτώνονται και βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Στα περισσότερα ταξίδια δεν υπάρχουν σωσίβια, ενώ η νυχτερινή πλεύση δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις διάσωσης και αφήνει πολλά θύματα αγνοούμενα.

Με πληροφορίες από Associated Press

