Νέα έξαρση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τουλάχιστον 15 νεκρούς

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από νέα επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τέσσερις εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό ήταν μια 34χρονη έγκυος, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο τον περασμένο μήνα με υψηλό πυρετό και έντονους εμετούς. Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια.

Πρόκειται για τη 16η καταγεγραμμένη επιδημία του ιού στη χώρα, η οποία πλήττεται από χρόνια προβλήματα στο σύστημα υγείας και συνεχιζόμενη ένοπλη σύγκρουση στις ανατολικές επαρχίες. Η νέα έξαρση εντοπίζεται στην επαρχία Κασάι στο κέντρο της χώρας, με 28 ύποπτα κρούσματα μέχρι στιγμής.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά μέτρα πρόληψης, όπως συχνό πλύσιμο χεριών και αποφυγή στενής επαφής σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ότι πρόκειται για το στέλεχος Ζαΐρ του Έμπολα, το οποίο είναι σπάνιο αλλά με πολύ υψηλή θνητότητα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι «δρά με αποφασιστικότητα για να σταματήσει γρήγορα τη διασπορά του ιού και να προστατεύσει τις κοινότητες». Προειδοποίησε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων πιθανόν θα αυξηθεί, καθώς η μετάδοση συνεχίζεται, και υπογράμμισε πως οι ομάδες ανταπόκρισης εργάζονται για τον εντοπισμό όσων έχουν μολυνθεί και χρειάζονται φροντίδα.

Η χώρα διαθέτει απόθεμα θεραπειών και 2.000 δόσεις του εμβολίου Ervebo, το οποίο θεωρείται αποτελεσματικό απέναντι σε αυτό το στέλεχος του ιού.

Η τελευταία επιδημία στο Κονγκό είχε καταγραφεί πριν από τρία χρόνια, με έξι θύματα, ενώ η μεγάλη κρίση του 2018–2020 στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους.

Ο Έμπολα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1976 κοντά στον ποταμό Έμπολα στη σημερινή ΛΔ Κονγκό. Ο ιός μεταδίδεται με άμεση επαφή με μολυσμένα σωματικά υγρά, όπως αίμα, εμετό ή κόπρανα, αλλά και μέσω τραυμάτων στο δέρμα ή από το στόμα και τη μύτη.

Με πληροφορίες από BBC

