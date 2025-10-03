Κλειστό για ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω ύποπτων drones στην περιοχή 

Κλειστό παρέμεινε το αεροδρόμιο του Μονάχου το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης, λόγω ύποπτων drones στην περιοχή.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανακοίνωσε πως, εξαιτίας των «ύποπτων» μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή, υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία του. Το αποτέλεσμα ήταν να ακυρωθούν 17 πτήσεις και να επηρεαστούν άμεσα 3.000 επιβάτες.

Όσο για τις 15 πτήσεις με προορισμό το Μόναχο, άλλαξαν πορεία, κατευθυνόμενες προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης.

Περίπου στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), υπήρξαν αναφορές για υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου.«Η τοπική αστυνομία διερεύνησε το θέμα, αλλά δεν μπόρεσε να εντοπίσει τα drones», γράφει η Bild.

Σε λειτουργία ξανά το αεροδρόμιο του Μονάχου

Ωστόσο, περίπου μία ώρα αργότερα, εντοπίστηκαν και drones, αυτή τη φορά πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Stefan Bayer, σε ερώτηση της εφημερίδας BILD.

Οι θεάσεις επιβεβαιώθηκαν και από αξιωματικούς που βρισκόταν στον χώρο. Ωστόσο, λόγω του σκοταδιού, δεν είναι δυνατή η παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τύπο και το μέγεθος των drones, σύμφωνα με τον Bayer.

Η διοίκηση του αεροδρομίου του Μονάχου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30). Από εκείνη την ώρα, δεν επετράπη σε κανένα αεροσκάφος να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.

Σε νεότερη ενημέρωση, το αεροδρόμιο επαναλειτουργεί από το πρωί της Παρασκευής, αφού έκλεισε στη διάρκεια της νύχτας.

Με πληροφορίες από BILD