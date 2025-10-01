Μόναχο σε συναγερμό: Εκρήξεις, πυροβολισμοί και ένας νεκρός κοντά στο Oktoberfest

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μόναχο με το Oktoberfest να παραμένει κλειστό, μετά από εκρήξεις, και τον εντοπισμό ενός πτώματος από τις αρχές.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο βρίσκονται επίσης ειδικές δυνάμεις και πυροτεχνουργοί, την ίδια ώρα που η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο σύνδεσης των εκρήξεων με το Oktoberfest.



Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας BILD, περίπου στις 4:40 το πρωί ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, για ένα σπίτι στο οποία ξέσπασε φωτιά. Λίγο αργότερα, η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης έλαβε αναφορές για «εκκωφαντικούς θορύβους».



Η Bild αναφέρει, ότι εντοπίστηκε πτώμα άνδρα, κοντά στη λίμνη Lerchenauer See το οποίο φέρει τραύματα από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεκρός είχε τοποθετήσει εκρηκτικά και έβαλε φωτιά σε κατοικία που βρισκόταν πέντε λεπτά μακριά με το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, πρόκειται για το πατρικό του σπίτι. Στη συνέχεια, φέρεται να αυτοκτόνησε.



Ο νεκρός φέρεται να κουβαλούσε ένα σακίδιο το οποίο προκαλεί ανησυχία στις αρχές, που εξετάζουν το ενδεχόμενο, μέσα σε αυτό μπορεί να υπάρχει κι άλλη βόμβα. Οι πυροτεχνουργοί βρίσκονται ήδη στον τόπο του συμβάντος.



Τέλος, υπάρχουν αναφορές για ένα άτομο που θεωρείται αγνοούμενο.