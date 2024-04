Κίνδυνος επέκτασης του πολέμου: Το Ισραήλ απειλεί να πλήξει άμεσα την Τεχεράνη αν δεχτεί επίθεση από ιρανικό έδαφος

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, απείλησε με άμεσο πλήγμα το Ιράν, εάν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση από το έδαφός της εναντίον του Ισραήλ, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών αναζωπυρώνονται μετά τους θανάτους Ιρανών στρατηγών σε έκρηξη στο ιρανικό προξενείο στη Συρία.

«Εάν το Ιράν επιτεθεί από το έδαφός του, το Ισραήλ θα απαντήσει και θα επιτεθεί στο Ιράν», ανέφερε ο Ισραέλ Κατζ σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), τόσο στα φαρσί όσο και στα εβραϊκά.

Οι δηλώσεις Κατζ έγιναν αφού ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ, Αλί Χαμενεΐ, επανέλαβε την υπόσχεσή του να προβεί σε αντίποινα κατά του Ισραήλ για την επίθεση στο προξενείο του στη Δαμασκό στις αρχές του μήνα. Η Τεχεράνη θεωρεί το Ισραήλ υπεύθυνο για το χτύπημα που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Το Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει την εμπλοκή του, αν και προετοιμάζεται για μια ιρανική απάντηση στην επίθεση, μια σημαντική κλιμάκωση στον μακροχρόνιο σκιώδη πόλεμό τους. Η αεροπορική επιδρομή της 1ης Απριλίου κατέστρεψε το κτίριο του προξενείου στην πρωτεύουσα Δαμασκό, σκοτώνοντας -μεταξύ άλλων- τον Μοχάμεντ Ρεζά Ζαχέντι, ανώτερο διοικητή των επίλεκτων Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως το Ισραήλ «πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί» για την επίθεσή του στο συγκρότημα της πρεσβείας του Ιράν στη Συρία. «Το καθεστώς του κακού έκανε ένα λάθος και πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί», τόνισε ο Χαμενεΐ σε ομιλία του για το τέλος του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατηγόρησε επίσης τις ηγεσίες των ΗΠΑ και της Βρετανίας για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στον πόλεμο, υπό το σύνθημα «θάνατος στην Αμερική» από το συγκεντρωμένο πλήθος. «Οι δυτικές κυβερνήσεις, στα γεγονότα του περασμένου έτους, έδειξαν ανοιχτά στον κόσμο την κακή φύση του δυτικού πολιτισμού. Τα αιματηρά γεγονότα στη Γάζα άφησαν μια πικρή γεύση στους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του φετινού ευλογημένου Ραμαζανιού» δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Παρά τα σχόλια των Ιρανών αξιωματούχων μετά την επίθεση της 1ης Απριλίου, στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι της Τεχεράνης έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι δεν επιδιώκουν μια ευρύτερη αντιπαράθεση στην περιοχή. Αυτό είναι εμφανές και στην περίπτωση των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα, τις οποίες οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν αρχικά ως «κόκκινη γραμμή» της Τεχεράνης.

Νωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε πως έχει καταστήσει σαφές στον Αμιραμπντολαχιάν ότι το Ιράν δεν πρέπει να παρασύρει τη Μέση Ανατολή σε μια ευρύτερη σύγκρουση. «Ανησυχώ βαθιά για το ενδεχόμενο λανθασμένου υπολογισμού που οδηγεί σε περαιτέρω βία», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.



Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε τους ομολόγους του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, της Κίνας και της Σαουδικής Αραβίας «για να καταστήσουν σαφές ότι η κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και ότι οι χώρες πρέπει να παροτρύνουν το Ιράν να μην κλιμακωθεί».



Τέλος, υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σημείωσε πως το Ιράν απειλεί να εξαπολύσει «σημαντική επίθεση στο Ισραήλ» και ότι είπε στον Νετανιάχου ότι «η δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ έναντι αυτών των απειλών από το Ιράν και τους πληρεξούσιους του είναι ακλόνητη».

Today I made clear to Foreign Minister Amir-Abdollahian that Iran must not draw the Middle East into a wider conflict.



I am deeply concerned about the potential for miscalculation leading to further violence.



Iran should instead work to de-escalate and prevent further attacks.